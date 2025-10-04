Bão Matmo có thể đạt cấp 13 vào trưa 5/10, đi vào Vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11h ngày 4/10, bão số 11 (bão Matmo) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Đến trưa và chiều mai 5/10, bão Matmo có thể đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16 rồi đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo rạng sáng 6/10, bão Matmo có khả năng đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta.

Từ kết quả phân tích số liệu trong 12 giờ qua, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, bão Matmo sau khi đi qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào Bắc Vịnh Bắc Bộ có thể sẽ có xu hướng lệch Bắc.

Với xu thế này, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão trên đất liền nước ta có khả năng giảm. Gió mạnh nhất trên đất liền ven biển Quảng Ninh được dự báo ở cấp 8-9, giật cấp 11.

Lượng mưa tại khu vực Thanh Hóa, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội dự kiến ở mức 50-150mm.

Trường hợp bão Matmo tiếp tục lệch Bắc hơn, mức độ ảnh hưởng về gió và mưa tại khu vực đồng bằng và Hà Nội sẽ giảm thêm.

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cùng nhận định trưa 4/10, bão Matmo đang ở cường độ 110km/h, có thể ngày mai đạt cực đại 145km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều 5/10 vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An có mưa lớn, thời gian mưa kéo dài từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Với lượng mưa lớn, cục bộ cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo một đợt lũ kéo dài từ ngày 6 đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An.

Hoàn lưu bão Matmo cũng sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội với lượng mưa phổ biến 100-200mm, thời gian mưa tập trung vào rạng sáng 6/10, và kéo dài đến sáng hôm sau 7/10.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 11 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực 24/24h với 100% quân số, sẵn sàng máy móc, trang thiết bị với tinh thần sẵn sàng ở mức cao nhất với diễn biến thời tiết xấu nhất có thể xảy ra.