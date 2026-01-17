“Báo Dân trí kiên định xây dựng giá trị độc giả giữa biến chuyển báo chí”

Chiều 16/1, Báo Dân trí tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, trong bối cảnh hoạt động báo chí đang chịu tác động mạnh mẽ từ làn sóng chuyển đổi số cùng những đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng truyền thông chính sách.

Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt với Dân trí khi đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời ghi nhận bước ngoặt quan trọng, từ ngày 1/3, tờ báo chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ. Vì vậy, hội nghị không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại kết quả đã đạt được, mà còn được xem là điểm khởi động cho một giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và mục tiêu đặt ra phía trước.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo, đại diện một số đơn vị của Bộ Nội vụ; về phía báo Dân trí, có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động báo Dân trí.

Tại hội nghị, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí - đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Báo chí đang bước vào giai đoạn biến chuyển mạnh khi thói quen tiếp nhận thông tin thay đổi, mạng xã hội cạnh tranh trực diện với báo chí chính thống. Trong bối cảnh đó, báo Dân trí kiên định lựa chọn con đường phát triển bền vững: Giữ vững báo chí chính luận, nhân văn và chuyển dịch từ chạy theo lưu lượng sang xây dựng giá trị độc giả.

Giá trị ấy được đo bằng thông tin chính xác, kiến thức thực tiễn và sự tôn trọng trải nghiệm người đọc, giúp tiết kiệm thời gian tiếp cận tri thức và nâng cao năng lực hành động. Nhờ định hướng này, Dân trí duy trì đà nâng cao chất lượng nội dung, với các tuyến bài giải thích chính sách, phản biện tích cực, chuyên đề xã hội có chiều sâu ngày càng trở thành dòng chảy chủ đạo.

Hệ thống chuyên trang về các sự kiện chính trị - xã hội lớn và các dấu mốc quan trọng của đất nước đã tạo nên không gian thông tin giàu tri thức, kết nối chính sách với đời sống, góp phần khẳng định vai trò của Dân trí như một cơ quan báo chí đồng hành cùng những vấn đề trọng yếu của quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả báo Dân trí đạt được trong năm 2025, đặc biệt là cách truyền tải chủ trương, chính sách gần gũi, sinh động, vừa định hướng dư luận vừa có tính phản biện, đưa các vấn đề lớn của ngành Nội vụ đến với đông đảo độc giả.

Thứ trưởng ấn tượng với nhiều tuyến bài lớn, được tổ chức công phu, khoa học về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các sự kiện trọng đại của đất nước. Báo không chỉ phổ biến chính sách mà còn đánh giá thực tiễn, đề xuất giải pháp, lan tỏa mô hình hay, kinh nghiệm quốc tế; đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm xã hội qua các hoạt động an sinh thiết thực.

Trên nền tảng đó, Thứ trưởng đề nghị báo Dân trí tiếp tục bám sát tôn chỉ, phát huy vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ; đẩy mạnh các tuyến bài chuyên sâu, thông tin đa chiều, luận giải sắc bén về các vấn đề dư luận quan tâm. Báo cần chú trọng xây dựng đội ngũ làm báo bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ và đổi mới mạnh mẽ theo hướng đa phương tiện, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị và sức lan tỏa cao.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhận được sự quan tâm, sẻ chia, đóng góp ý kiến đầy tâm huyết vào công tác triển khai nhiệm vụ của báo từ ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương.

Tiếp nối chương trình hội nghị, phần tham luận của cán bộ, viên chức, người lao động báo Dân trí diễn ra sôi nổi, chất lượng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của những người trực tiếp chung tay xây dựng tờ báo ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững.

Trong đó, tham luận “Công tác thông tin, tuyên truyền ngành Nội vụ trên báo Dân trí năm 2025: Kết quả, kinh nghiệm và định hướng” do bà Lê Thị Phương Thảo, Trưởng khối Nội vụ, trình bày đã tổng kết toàn diện những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các định hướng truyền thông trong thời gian tới.

Tham luận “Diễn đàn ESG Việt Nam 2025: Thực tiễn tổ chức và những bài học đối với hoạt động truyền thông chính sách trên báo Dân trí” của bà Trần Thị Lan Anh, Trưởng ban Kinh tế, mang đến nhiều góc nhìn mới, kinh nghiệm giá trị trong tổ chức sự kiện và truyền thông chính sách, góp phần làm phong phú nội dung hội nghị và được đánh giá cao về tính thực tiễn, lan tỏa.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tới 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 2 năm 2024-2025.

Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, năm 2025 ghi nhận tinh thần lao động sáng tạo bền bỉ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên báo Dân trí. Những tác phẩm giàu tính thời sự, chính luận và nhân văn đã góp phần củng cố uy tín, tạo dấu ấn riêng của tờ báo trong lòng độc giả.

Trên nền tảng đó, báo Dân trí đã tôn vinh các tác giả có sản phẩm báo chí chất lượng cao năm 2025 tại Lễ trao Giải Báo chí Dân trí 2025 - “Rực rỡ ngày mới”.

Đây là giải thưởng nội bộ nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu trong năm, ghi nhận sự sáng tạo và cống hiến bền bỉ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo Dân trí. Giải thưởng càng thêm ý nghĩa khi lần đầu được tổ chức, đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập báo.

Từ tin tức thời sự, bài viết phản ánh đời sống đến phóng sự, điều tra và sản phẩm multimedia, mỗi tác phẩm dự giải đều là kết tinh của lao động nghiêm túc, được đầu tư công phu và mang đậm dấu ấn.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 báo Dân trí thành công tốt đẹp, các đại biểu cùng cán bộ, viên chức, người lao động chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc hội nghị.