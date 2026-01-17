“Báo Dân trí tạo đồng thuận xã hội thông qua luận giải chính sách sắc bén”

Chiều 16/1, báo Dân trí tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những chuyển động sâu sắc của chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về truyền thông chính sách.

Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt của Dân trí, khi tờ báo tròn 20 năm hình thành và phát triển, đồng thời chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ từ ngày 1/3. Hội nghị vì thế không chỉ mang ý nghĩa tổng kết thường niên, mà còn là bước “chạy đà” cho giai đoạn phát triển mới.

Dân trí đã đạt được những thành tựu quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà ghi nhận thành tích mà báo Dân trí đã đạt được trong năm 2025. Thứ trưởng bày tỏ ấn tượng về cách thức truyền tải chủ trương, chính sách một cách gần gũi, sinh động, vừa định hướng dư luận vừa có tính phản biện, đưa được những vấn đề lớn, quan trọng của ngành nội vụ đến với hàng triệu độc giả.

Nhiều tuyến bài lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở trung ương, sáp nhập tỉnh, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các sự kiện trọng đại như 50 năm giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh đất nước, 80 năm ngành Nội vụ được tổ chức công phu, khoa học, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Báo không chỉ phổ biến chính sách mà còn đánh giá thực tiễn, đề xuất giải pháp cho các vấn đề mới phát sinh; đồng thời phát hiện, lan tỏa những mô hình hay, nhân tố mới và kinh nghiệm quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà (Ảnh: Hải Long).

Thứ trưởng cũng đánh giá cao trách nhiệm xã hội của báo. Những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả do Dân trí tổ chức đã góp phần mang đến hơi ấm tình người, sẻ chia khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền đất nước.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị Báo Dân trí tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ.

Báo cần đẩy mạnh các tuyến bài chuyên sâu về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách tiền lương, giải quyết việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số… thông tin phải đa chiều, có luận giải sắc bén để định hướng nhận thức và tạo đồng thuận xã hội đối với các chính sách mới của ngành.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ làm báo bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ và làm chủ công nghệ; đổi mới mạnh mẽ phương thức sản xuất theo hướng đa phương tiện, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị thực tiễn và sức lan tỏa cao.

Đưa tin kịp thời, gần gũi

Chia sẻ tại hội nghị bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đánh giá trong năm qua báo Dân trí đã bám sát, triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Bộ Nội vụ.

Theo bà Trần Thị Thu Hằng, để đạt được những kết quả này, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, còn là sự nỗ lực rất lớn của Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh cùng tập thể lãnh đạo báo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong việc cập nhật, phản ánh kịp thời những vấn đề “nóng”, những nội dung chính sách quan trọng của ngành.

Bà nhìn nhận, lĩnh vực nội vụ vốn khó, “khô”, đòi hỏi cao về tính chính xác và khả năng diễn giải. “Đưa được các thông tin nội vụ đến với người dân một cách đúng, dễ hiểu là điều không hề đơn giản”, bà nói và cho rằng Dân trí đã làm tốt yêu cầu này khi tiếp cận vấn đề linh hoạt, truyền tải thông tin gần gũi, dễ tiếp nhận.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ảnh: Thành Đông).

Cùng quan điểm, ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, đánh giá từ khi trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ, các thông tin của ngành được báo Dân trí chuyển tải đến người dân nhanh chóng, kịp thời và bảo đảm độ chính xác.

Ông bày tỏ kỳ vọng trong năm 2026, tờ báo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả và nền tảng đã đạt được.

Đánh giá cao công tác truyền thông chính sách, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, cho biết ông đặc biệt ấn tượng với chất lượng thông tin của Dân trí trong năm 2025. “Các chính sách được phản ánh rất kịp thời, không chỉ trong lĩnh vực nội vụ mà còn gắn với nhiều vấn đề đời sống, xã hội; thông tin chuẩn xác, chất lượng cao”, ông Phan Trung Tuấn nhận xét.

Theo ông, trong bối cảnh cả nước triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính, báo Dân trí đã chủ động truyền thông chính sách ngay từ đầu, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Thông tin chính xác, kiến thức thực tiễn, tôn trọng trải nghiệm người đọc

Tổng kết năm 2025, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nhận định báo chí đang bước vào giai đoạn nhiều biến động khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi mạnh mẽ, mạng xã hội cạnh tranh trực diện với báo chí chính thống.

Trong bối cảnh đó, báo Dân trí lựa chọn một con đường bền vững hơn: Kiên định báo chí chính luận, nhân văn và kiên định chuyển dịch mô hình từ chú trọng lưu lượng sang xây dựng giá trị độc giả. Giá trị độc giả được đo bằng ba yếu tố: Thông tin chính xác, kiến thức thực tiễn và sự tôn trọng trải nghiệm người đọc, giúp họ tiết kiệm thời gian tiếp cận tri thức và gia tăng năng lực hành động.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thành Đông).

Định hướng này giúp Dân trí tiếp tục duy trì đà phát triển về chất lượng nội dung. Các tuyến bài giải thích chính sách, phản biện tích cực, các chuyên đề mang chiều sâu xã hội ngày càng được đầu tư bài bản, trở thành dòng chảy chủ đạo của tờ báo.

Hệ thống chuyên trang về các sự kiện chính trị xã hội lớn như kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Quốc khánh 2/9, 80 năm ngành Nội vụ, sắp xếp đơn vị hành chính hay hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã tạo nên không gian thông tin giàu tri thức, kết nối quá khứ với hiện tại, chính sách với đời sống.

Bên cạnh đó, các trang chuyên đề về 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI… góp phần bồi đắp bản sắc, làm dày thêm chiều sâu nội dung, khẳng định vai trò của một cơ quan báo chí đồng hành cùng những vấn đề trọng yếu của đất nước.

16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 2 năm 2024-2025 vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Hải Long).

Hoạt động Nhân ái tiếp tục là điểm tựa tinh thần của tờ báo. Năm 2025, chương trình đã huy động hơn 87 tỷ đồng từ bạn đọc, qua đó, báo đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng cầu, phòng học; hoàn thành xây dựng 174 nhà Nhân ái nâng tổng số nhà Nhân ái giai đoạn 4/2024-2025 lên 250 căn; tổ chức nhiều chương trình khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ người dân vùng bão lũ, trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo và nhiều chương trình an sinh ý nghĩa khác.

Năm 2025, Dân trí tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, quy tụ lãnh đạo nhiều bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để đối thoại về phát triển bền vững. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ một cơ quan truyền thông sang không gian kết nối tri thức, chính sách, doanh nghiệp, góp phần định hình nhận thức xã hội về tăng trưởng xanh và trách nhiệm xã hội.

Báo cũng phối hợp tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống Bộ Nội vụ”, thu hút sự tham gia rộng rãi của hàng nghìn cán bộ, công chức và người lao động trên cả nước. Cuộc thi trở thành hoạt động tuyên truyền sinh động, góp phần bồi đắp niềm tự hào về chặng đường 80 năm của ngành Nội vụ.

Dù vậy, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế thời gian qua. Từ đó, ông khẳng định năm 2026 Dân trí sẽ tiếp tục đổi mới không ngừng, giữ vững bản sắc nhân văn, hiện đại, xứng đáng với sự tin yêu của độc giả và sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Nội vụ.