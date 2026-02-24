Báo chí có bước chuyển mạnh mẽ, "tinh, gọn nhưng mạnh"

Nhận định này được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đưa ra khi phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 24/2.

Từ góc độ quản lý Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhận định báo chí đang có bước chuyển mạnh mẽ trong tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn theo hướng “tinh, gọn nhưng mạnh”, ngày càng khẳng định vị thế là kênh thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong (Ảnh: Báo Nhân dân).

Nhấn mạnh vai trò của báo chí trong bức tranh phát triển đất nước, ông Phong cho rằng báo chí tiếp tục là điểm sáng, góp phần định hướng dư luận, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 ghi dấu nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, báo chí đã thể hiện rõ vai trò “chủ công, chủ lực, tiên phong”, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đòi hỏi “một bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa”, chủ động, sáng tạo, hiện đại và đủ sức làm chủ trận địa thông tin.

Để hoàn thành sứ mệnh đó, ông đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy (Ảnh: Báo Nhân dân).

Thứ nhất, xác định tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm hàng đầu. Báo chí cần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung các văn kiện, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, để Nghị quyết thực sự trở thành “mệnh lệnh từ trái tim”, là “sợi chỉ đỏ” dẫn dắt hành động trong toàn xã hội.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm thông tin xuyên suốt, chính xác, kịp thời.

Thứ ba, đẩy mạnh thông tin về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Báo Nhân dân).

“Báo chí không chỉ đồng hành mà còn phải là lực lượng trực tiếp tham gia thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển”, ông Thủy nhấn mạnh.

Nhiệm vụ thứ tư, theo ông, báo chí cần tiếp tục giữ vai trò lực lượng “mở đường, dẫn đường, giữ đường” cho dòng chảy thông tin tích cực; chủ động làm chủ không gian truyền thông số; tăng cường kiểm chứng thông tin, phân tích, phản biện, đề xuất giải pháp; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch.

Thứ năm là đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, xây dựng các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, có tính lan tỏa cao; phát triển đội ngũ người làm báo vừa vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, vừa giỏi công nghệ, sáng tạo nội dung số, trở thành “chiến binh thông tin” trên không gian mạng.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Báo Nhân dân).

Báo cáo trước đó về công tác báo chí Tết Bính Ngọ 2026, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết báo chí đã thể hiện rõ chủ đề trung tâm là tinh thần bứt phá, chuyển động và kiến tạo tương lai, chuyển mạnh từ “kể chuyện Xuân” sang lan tỏa thông điệp hành động, phản ánh tâm thế tự chủ, tự tin, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Trong thời gian từ ngày 13/2 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến 23/2, (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), các cơ quan báo chí cả nước đã đăng, phát 119.590 tin, bài, chương trình, tập trung vào 11 nhóm chủ đề lớn.

“Báo chí Tết Bính Ngọ 2026 đã phát huy tốt vai trò định hướng, lan tỏa niềm tin, cổ vũ hành động, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội ngay từ những ngày đầu năm”, ông Thanh nhấn mạnh.