Băng rôn, biển cấm vẫn không cản được xe máy lên cầu vượt ở TPHCM

Xe máy vẫn ồ ạt chạy lên cầu vượt ở TPHCM, bất chấp mọi biện pháp (Video: Xuân Đoàn - Cát Tường).

Sáng 10/4, tình trạng người đi xe máy chạy lên cầu vượt ngã tư 550 (phường Bình Hòa giáp phường Dĩ An) đã giảm so với những ngày trước. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm trường hợp cố tình vi phạm.

Theo ghi nhận của Dân trí từ 6h30 đến 8h cùng ngày, sau khi băng rôn thông báo cấm xe máy chạy lên cầu vượt 550 được treo tại nhiều vị trí trên đường ĐT 743 và hai đầu cầu, số lượng người vi phạm đã giảm đáng kể.

Người đi xe máy khi đến khu vực này phần lớn đã tuân thủ biển báo, di chuyển xuống phần đường dưới cầu vượt. Ghi nhận thực tế cho thấy, khu vực dưới ngã tư chủ yếu là xe máy nên không xảy ra ùn tắc. Các phương tiện chỉ chờ một nhịp đèn tín hiệu là có thể tiếp tục hành trình.

Bên cạnh đó, vẫn còn hàng trăm người cố tình chạy xe máy lên cầu vượt, dù băng rôn và biển báo được lắp đặt rõ ràng, dễ quan sát.

Băng rôn, biển cấm không ngăn được người đi xe máy lên cầu vượt 550 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đó, khi chưa có băng rôn thông báo, nhiều trường hợp vi phạm khi bị lực lượng CSGT xử phạt đã phân trần rằng họ đi theo thói quen, không chú ý đến sự thay đổi của biển báo giao thông.

Tuy nhiên, theo người dân sống ở khu vực này, đây chỉ là lý do bao biện. Thực tế, từ trước đến nay, bất kể trong hay ngoài khung giờ cho phép, vẫn có nhiều người chạy xe máy chạy lên cầu vượt để đi nhanh hơn, tránh phải chờ đèn tín hiệu phía dưới ngã tư.

Người dân cũng cho rằng lực lượng CSGT cần tăng cường túc trực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.

Dưới dạ cầu vượt 550 vắng xe, nhưng nhiều người vẫn chạy lên cầu để được đi nhanh hơn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 6/4, nhà chức trách thay đổi phương án tổ chức giao thông trên cầu vượt ngã tư 550 bằng cách cấm hoàn toàn xe máy chạy lên cầu, thay vì cho phép lưu thông 6-8h, 16h30-18h30 như trước đây.Tuy nhiên, sau khi biển báo được thay đổi, vẫn có hàng nghìn người phớt lờ biển cấm và nguy hiểm, chạy xe máy lên cầu vượt 550.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đã phân công cán bộ chốt chặn ở hai đầu cầu để điều tiết, ngăn người dân chạy lên cầu. Đến khi vắng bóng CSGT, tình trạng người vi phạm lại tái diễn, nhất là trong khung giờ cao điểm.