Treo băng rôn thông báo cấm xe máy lên cầu vượt ở TPHCM mà Dân trí phản ánh

Ngày 9/4, cơ quan chức năng đã tiến hành treo các băng rôn ở hai đầu cầu vượt ngã tư 550 (giáp ranh phường Bình Hòa và phường Dĩ An) để thông báo việc cấm xe 2-3 bánh chạy lên cầu. Ngoài ra, trên tuyến đường ĐT 743 đoạn gần với ngã tư 550 cũng được treo các băng rôn tương tự để người dân dễ quan sát, chấp hành.

Băng rôn thông báo cấm xe 2-3 bánh chạy lên cầu vượt ngã tư 550 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Việc này được thực hiện sau khi một số người vi phạm, bị CSGT xử phạt đã phân trần rằng họ đi theo thói quen, không quan sát biển báo.

Cũng trong sáng nay, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) tiếp tục phân công cán bộ chốt chặn ở hai chân cầu vượt 550 để thực hiện điều tiết, không cho xe máy chạy lên cầu.

Trước đó, vào hai khung giờ cao điểm sáng, chiều của ngày 8/4, lực lượng CSGT cũng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân việc cầu vượt ngã tư 550 đã thay đổi biển báo và cấm hoàn toàn xe máy chạy lên cầu, thay vì được phép lưu thông 6-8h, 16h30-18h30 như trước đây.

Ngoài hai khoảng thời gian trên, lực lượng CSGT đã lập chốt, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm và có rất nhiều người đã bị lập biên bản hành vi đi vào đường có biển báo cấm. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị xử phạt 2.000.000-3.000.000 đồng và trừ 2 điểm trên GPLX.

Một băng rôn được treo ngay chốt đèn giao thông, cách cầu vượt 550 khoảng 300m (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuy nhiên, sau khi biển báo được thay đổi, vẫn có hàng nghìn người phớt lờ biển cấm và nguy hiểm, chạy xe máy lên cầu vượt 550.