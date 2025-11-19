Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 mở cửa khám chữa bệnh từ tháng 12?

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 (Ảnh: Nguyễn Giang).

Tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình chiều 18/11, sau khi nghe Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo tiến độ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương tích cực phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, phát sinh, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các thủ tục liên quan để sớm đưa hai bệnh viện vào hoạt động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các nhà thầu cần tăng cường nguồn lực, tăng ca tăng kíp để hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị theo đúng cam kết. Hai bệnh viện cũng cần chủ động về nguồn nhân lực để khi tiếp nhận bàn giao công trình có thể vận hành tốt ngay.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Theo báo cáo từ lãnh đạo Bộ Y tế, công tác xây dựng cơ bản hai bệnh viện trên sẽ hoàn thành trước ngày 30/11. Tuy nhiên, còn một số hạng mục khó hoàn thành đúng hẹn như hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), cửa và bảng điều khiển phòng mổ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; hệ thống cấp điện dự phòng, một số tuyến đường giao thông tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Để tháo gỡ những khó khăn này, mới đây Ban Quản lý dự án đã họp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07- Bộ Công an), Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng và các nhà thầu; thống nhất phương án giải quyết.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, đến nay vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung hạng mục PCCC; vì thế có thể không hoàn thành trước ngày 30/11 theo yêu cầu đề ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu phần xây dựng cơ bản Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 hoàn thành trước 30/11 để cắt băng khánh thành (Ảnh: Thanh Bình).

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết thêm, đã hoàn thành ký hợp đồng mua sắm đối với 82 thiết bị y tế thuộc Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và 83 thiết bị y tế thuộc Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Từ ngày 12/11, nhà thầu đã nhập hàng và bắt đầu lắp đặt các thiết bị y tế quan trọng, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12.

Đối với phần thiết bị y tế áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Ban Quản lý dự án đang tổ chức đấu thầu, dự kiến bàn giao toàn bộ thiết bị tại công trường trước ngày 31/3/2026; hoàn thành công tác lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2026.

Lãnh đạo hai bệnh viện cho hay, đơn vị cũng đã tuyển dụng công khai nguồn nhân lực, trong đó Bệnh viện Bạch Mai tuyển được hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng để đưa về làm việc tại cơ sở 2. Bệnh viện Việt Đức cũng đã bố trí nhân lực và đã triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ chất lượng cao từ cơ sở 1, bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh cho cơ sở 2 được tốt nhất.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tiến độ triển khai 2 dự án (Ảnh: Nguyễn Giang).

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cho biết, tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội để phục vụ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên hai bệnh viện.

Ngoài ra, Ninh Bình cũng đã tổ chức chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh xung quanh hai bệnh viện. Tỉnh sẽ nhanh chóng nghiệm thu các công trình, làm thủ tục cấp phép về môi trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực theo đúng quy định.