Vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2: Khởi tố thêm 2 bị can

Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đưa ra khi trả lời báo chí chiều 29/9, tại cuộc thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Liên quan đến những sai phạm liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Toản cho biết hồi tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can, và đến nay đã khởi tố bổ sung 2 bị can.

"Tổng số bị can bị khởi tố là 7 bị can, với 3 tội danh chính: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ", Thiếu tướng Toản thông tin.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Đức Văn).

Tuy nhiên, về danh tính của 2 bị can vừa bị khởi tố, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết chưa thể tiết lộ vì vụ án đang trong quá trình điều tra.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Công an, trong vụ án này, cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền 14,5 tỷ đồng. Những hành vi sai phạm cụ thể, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định với lãng phí xảy ra gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm của các cá nhân liên quan.

Trao đổi thêm, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết thêm tại phiên họp sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2.

Tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương được ông Dũng nhấn mạnh là không hợp thức hóa sai phạm, nhưng phải đưa dự án vào sử dụng, không để lãng phí kéo dài.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng (Ảnh: Hồng Phong).

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy hai dự án đã hoàn thành phần xây dựng. Bệnh viện Bạch Mai 2 có thể đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Bệnh viện Việt Đức 2 còn một số vướng mắc. Tuy nhiên, ông Dũng nhắc lại Tổng Bí thư yêu cầu "kiên quyết hoàn thành, không để tiếp tục kéo dài". Mục tiêu là hoàn thành hai dự án trước 30/11.

Liên quan 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Cục C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vào hồi đầu tháng 7.

5 bị can gồm: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Theo Bộ Công an, hành vi của các đối tượng trên đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu... Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định hai dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Bộ trưởng Bộ Y tế và Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thời kỳ đó đã "vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu với mục đích chọn ra đúng đơn vị tư vấn nước ngoài đã được xác định từ trước”.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia đã cố ý làm trái, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu khi phân chia gói thầu không căn cứ vào tính kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án; đưa vào tên cụ thể của nhà thầu tư vấn nước ngoài khi trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…