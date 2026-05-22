Bắc Ninh yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các tổ công tác tuyên truyền của tỉnh, Đảng ủy các xã, phường liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Các đơn vị phải bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án đúng tiến độ; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Đảng ủy các xã Nhân Thắng, Gia Bình, Lương Tài và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo đề nghị của Công an tỉnh; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Công trường sân bay Gia Bình (Ảnh: Thành Đông).

Đảng ủy Sở Xây dựng có trách nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện dự án.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng cho hai giai đoạn, được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4F của ICAO - cấp tiêu chuẩn cao nhất dành cho các sân bay quốc tế quy mô lớn.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao.

Theo quy hoạch, sân bay có công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất được nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Một trong những yêu cầu quan trọng của dự án là hoàn thành giai đoạn 1 để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Đến nay, Bắc Ninh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ đất nông nghiệp.

Vị trí sân bay Gia Bình (Ảnh: Google Maps).

Đối với đất ở, dự án phải thực hiện di chuyển, tạm cư và bố trí khu đất tái định cư cho hơn 8.000 hộ dân. Riêng khu vực phục vụ Hội nghị APEC 2027 có 1.555 hộ dân thuộc 5 thôn phải di dời sớm nhất để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công.

Trong phạm vi phục vụ APEC 2027, hiện có 237 hộ dân đồng thuận nhận tiền và di chuyển đến nơi ở mới; 94,6% hộ gia đình đồng thuận, đăng ký bốc thăm vị trí lô đất trong khu tái định cư.

Đối với các dự án BT liên quan đến sân bay Gia Bình, dự án tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 82ha. Các dự án tái định cư cũng đang được triển khai.

Về tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư đang chuẩn bị các thủ tục, dự kiến khởi công cuối tháng 5.