Sự cố khí tại mỏ Dương Huy, 3 công nhân mắc kẹt trong hầm lò

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 10h35 ngày 28/9, tại khai trường mỏ than Dương Huy ở phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra sự cố khí trong hầm lò.

3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ – đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy – bị mắc kẹt bên trong.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự cố (Ảnh: QMG).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác đến hiện trường, phối hợp lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố.