“Chỉ vài thao tác, tiếng nói dân Hà Nội ngay lập tức đến bàn lãnh đạo”

Sáng 12/5, trình bày tham luận tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh “mệnh lệnh chiến lược” về chuyển đổi số trong đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Trước đây, theo bà Mai, để một ý kiến phản ánh của bà con về con ngõ ngập lụt hay ô nhiễm môi trường đến được cấp có thẩm quyền, đôi khi phải mất cả tháng, qua các cuộc họp tổ dân phố và rất nhiều đơn thư.

“Nhưng hôm nay, tại Hà Nội, chỉ cần một chiếc smartphone, một vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iHanoi, tiếng nói của người dân đã ngay lập tức đến bàn làm việc của lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết theo thời gian thực”, bà Mai nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai (Ảnh: Thành Đông).

Bà khẳng định chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà thực sự là cuộc cách mạng về tư duy.

Theo bà Bùi Huyền Mai, MTTQ TP Hà Nội đang tập trung xây dựng hạ tầng "một trục, đa kênh", tiếp nhận mọi thông tin của người dân qua các ứng dụng như iHanoi, HanoiWork.

Đổi mới tuyên truyền bằng công nghệ AI cũng là định hướng bà Mai đề cập. Không còn là tuyên truyền một chiều đơn điệu, Mặt trận Thủ đô đã ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video ngắn, infographic sinh động.

“Thông tin từ Thành phố đến cơ sở giờ đây chỉ tính bằng giây, đảm bảo mọi chủ trương đều được thấm sâu, lan tỏa rộng”, bà Mai nhấn mạnh.

Với nền tảng không gian làm việc số dùng chung triển khai đến 126 xã, phường, bà Mai cho biết đã cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý bằng văn bản sang quản trị bằng dữ liệu và mục tiêu.

Nhìn nhận hành trình đổi mới nào cũng có gian nan và thách thức, bà Bùi Huyền Mai cho biết Mặt trận Thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức như dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông, khó chia sẻ, "khoảng cách số" giữa các thế hệ, giữa thành thị với nông thôn còn lớn.

Phiên khai mạc Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: Thành Đông).

Khẳng định nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm thì công nghệ hiện đại đến đâu cũng chỉ là những cỗ máy vô hồn, bà Mai cho biết Mặt trận Thành phố tới đây quyết tâm xóa bỏ "cát cứ" thông tin, đào tạo "kỹ năng số" cho cán bộ và tiên phong "lắng nghe mạng xã hội".

“MTTQ TP Hà Nội sẽ chủ động ứng dụng công nghệ để dự báo các điểm nóng, nhận diện sớm vấn đề dân sinh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền đi trước một bước trong việc tạo sự đồng thuận xã hội”, bà Mai nêu quan điểm.

Theo bà, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận không chỉ là thay chiếc bút bằng bàn phím, mà là thay đổi cả một hệ tư duy để đoàn kết hơn, đồng thuận hơn, mạnh mẽ hơn.

“Khi công nghệ xóa đi khoảng cách địa lý, khi dữ liệu giúp chúng ta hiểu thấu mong muốn của nhân dân, thì sức mạnh của khối Đại đoàn kết sẽ thực sự trở thành sức mạnh vô địch”, theo lời bà Bùi Huyền Mai.