Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, dự báo vùng chịu ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 7/12, áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 7h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Palawan, Philippines với cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h và đi vào Biển Đông.

Đến 7h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 6, giật cấp 8, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 48-72 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu dần.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động.

Đài khí tượng Hong Kong cho biết áp thấp nhiệt đới đang có sức gió 45km/h và giữ cường độ trong 24-48 giờ tới. Đài này dự báo khi vào Biển Đông áp thấp nhiệt đới sẽ giảm xuống 40km/h và tiếp tục suy yếu.

Theo cơ quan Khí tượng Philippines (Pagasa), vào rạng sáng nay (7/12) áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền tại Dolores (Eastern Samar) và đang di chuyển về phía Tây Bắc.

Theo Pagasa, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh hơn với tốc độ 15km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Tâm áp thấp nhiệt đới được xác định gần Calbayog City (Samar) với cường độ 45km/h và gió giật tới 75km/h.

Pagasa dự báo không khí lạnh tăng cường từ gió mùa Đông Bắc đang tạo ra môi trường bất lợi, khiến áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu nhanh thành vùng áp thấp khi vào Biển Đông.