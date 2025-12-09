Đề xuất hỗ trợ 100% lương hàng tháng cho công chức ngành thuế

Bộ Tài chính mới đây đã gửi tài liệu dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) để Bộ Tư pháp rà soát lần cuối trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Bộ Tư pháp sẽ rà soát sau khi đã tiếp, giải trình và chỉnh lý theo góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến, luật này sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 10/12 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Cơ quan soạn thảo đã bổ sung nhiều nội dung về xây dựng lực lượng quản lý thuế so với Luật Quản lý thuế 2019.

Cụ thể, về chế độ hỗ trợ công chức thuế, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án.

Phương án 1 (trường hợp có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua), công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Khoản hỗ trợ hàng tháng này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thu nhập từ khoản hỗ trợ này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Phương án 2 (trường hợp chưa có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua), Chính phủ quy định việc bổ sung thu nhập cho công chức quản lý thuế, người lao động trong cơ quan quản lý thuế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Cũng theo dự luật, công chức quản lý thuế được áp dụng chế độ chức danh, tiêu chuẩn, lương, chế độ đãi ngộ, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức quản lý thuế nhằm bảo đảm công tác quản lý thuế, khuyến khích, nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế; trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hằng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức quản lý thuế để thực hiện chức năng quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật cũng nêu rõ nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như thông đồng, móc nối, bao che với người nộp thuế để chuyển giá, trốn thuế, trục lợi tiền thuế, tiền ngân sách Nhà nước...

Công chức ngành thuế không được để tiết lộ, làm rò rỉ thông tin người nộp thuế trái quy định, làm sai lệch kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm thuế. Cán bộ thuế cũng bị cấm gây phiền hà, sách nhiễu với người nộp thuế, lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.