90 ngày đêm giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 1/10, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương liên quan đến dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành (cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Đĩnh, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, cho biết, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài trên 100km, với tổng diện tích thu hồi hơn 940ha. Đến cuối tháng 9, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai khu vực Chơn Thành, Đồng Xoài, Đồng Phú và Bù Đăng đã chuyển 1.394/4.016 thửa đất đến các địa phương, số hồ sơ còn lại sẽ giao trong tháng 10. Trung tâm sẽ tập trung phối hợp với các xã, phường liên quan vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm, phấn đấu đến hết tháng 10 sẽ đạt từ 60% trở lên.

Phối cảnh cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (Ảnh: UBND tỉnh Đồng Nai).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh Đồng Nai. Do đó, tỉnh xem công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này là khâu then chốt để thúc đẩy dự án sớm về đích.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, ông Hồ Văn Hà chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch thần tốc 90 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Trong đó, trong tháng 10, các bên liên quan phải xác định hoàn thành nguồn gốc đất, bảng giá đất… Lãnh đạo 10 xã, phường liên quan phải tích cực vào cuộc; phải tích cực làm cuối tuần, thậm chí lập các đoàn đi vận động vào buổi tối để vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Ông Hồ Văn Hà chỉ đạo lãnh đạo các địa phương Bù Đăng, Phước Sơn, Thọ Sơn, Nghĩa Trung, Đồng Tâm, Tân Lợi, Bình Phước, Đồng Xoài, Nha Bích, Chơn Thành, phải cử người có trách nhiệm, chuyên môn để đi vận động, giải thích cho người dân hiểu và đồng thuận trong công tác bàn giao mặt bằng.

Cao tốc này có tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 10.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2.200 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách do nhà đầu tư thu xếp gần 13.000 tỷ đồng.