6 xe tải nghi liên quan vụ đá rơi làm du khách Nga tử vong ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Công an trích xuất hình ảnh từ camera dọc tuyến quốc lộ 28B, bước đầu xác định 6 xe tải nghi liên quan đến vụ đá rơi làm du khách Nga tử vong.
Ngày 9/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Phan Sơn tiếp tục truy xét, xác định xe tải làm rơi đá trúng ô tô 16 chỗ khiến du khách Nga tử vong.
Theo đó, cơ quan chức năng khoanh vùng, xác định 6 xe tải bị tình nghi liên quan đến vụ tai nạn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ. Các xe này hoạt động trong khu vực công trình sửa chữa quốc lộ 28B.
Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 8/12, một xe 16 chỗ chở đoàn du khách di chuyển hướng Phan Thiết - Đà Lạt. Khi đến khu vực đèo Đại Ninh, xe khách bất ngờ bị tảng đá rơi từ thùng ô tô tải phá vỡ kính chắn gió, trúng 2 hành khách.
Du khách quốc tịch Nga (57 tuổi) ngồi ở phía trước xe tử vong. Một người khác bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu.
Tài xế xe tải sau đó lái phương tiện rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hậu quả, điều tra, làm rõ vụ việc.