6 xe tải nghi liên quan vụ đá rơi làm du khách Nga tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 9/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Phan Sơn tiếp tục truy xét, xác định xe tải làm rơi đá trúng ô tô 16 chỗ khiến du khách Nga tử vong.

Công trường cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo đó, cơ quan chức năng khoanh vùng, xác định 6 xe tải bị tình nghi liên quan đến vụ tai nạn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ. Các xe này hoạt động trong khu vực công trình sửa chữa quốc lộ 28B.

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 8/12, một xe 16 chỗ chở đoàn du khách di chuyển hướng Phan Thiết - Đà Lạt. Khi đến khu vực đèo Đại Ninh, xe khách bất ngờ bị tảng đá rơi từ thùng ô tô tải phá vỡ kính chắn gió, trúng 2 hành khách.

Lực lượng công an điều tra vụ đá rơi khiến du khách Nga tử vong (Ảnh: Văn Sĩ).

Du khách quốc tịch Nga (57 tuổi) ngồi ở phía trước xe tử vong. Một người khác bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu.

Tài xế xe tải sau đó lái phương tiện rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hậu quả, điều tra, làm rõ vụ việc.