4 tàu cá bốc cháy trong đêm

Ngày 15/1, thông tin từ UBND huyện Bình Sơn, một vụ cháy làm 4 tàu cá neo đậu tại cửa sông Trà Bồng hư hỏng nặng, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Khoảng 1h cùng ngày, người dân phát hiện một tàu cá neo đậu tại cửa sông Trà Bồng bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh ra 3 tàu cá bên cạnh.

4 tàu cá neo đậu trên sông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi bốc cháy (Ảnh: Hải Phong).

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 6h, đám cháy được dập tắt.

Theo UBND xã Bình Sơn, vụ cháy làm 3 tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn và một tàu của ngư dân xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) hư hỏng nặng.

Trong đó, tàu QNg 95221TS do ông Lê Hồng Sơn làm chủ bị cháy khoảng 95%, tàu QNg 95554TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ cháy khoảng 95%, tàu QNg 90735TS của bà Nguyễn Thị Hồng Lắm bị cháy khoảng 20%, tàu cá QNg 95138TS của bà Bùi Thị Tường Vy bị cháy trên 70%.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.