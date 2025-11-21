Người dân được nhận giấy phép lái xe điện tử chỉ 2 giờ sau khi thi sát hạch

Ngày 21/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), về đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác sát hạch, cấp và đổi GPLX, thời gian qua, Đội Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Hà Nội) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân.

Thí sinh dự thi sát hạch được hướng dẫn cài đặt VNeTraffic (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thống kê, chỉ trong 6 ngày (từ 15 đến 20/11), lực lượng CSGT và công an cấp xã đã trực tiếp hướng dẫn 10.117 thí sinh dự thi sát hạch làm thủ tục đổi GPLX và cài đặt ứng dụng VNeTraffic.

Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho biết, VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng, giúp công dân tra cứu, theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến GPLX và phương tiện một cách nhanh chóng, chính xác, giảm tối đa giấy tờ và thời gian đi lại.

Theo Trung tá Nam, người dân có thể nhận GPLX điện tử chỉ sau khoảng 2 giờ kết thúc kỳ sát hạch. Bên cạnh đó, ứng dụng VNeTraffic còn tích hợp nhiều tiện ích quan trọng.

Người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeTraffic (Ảnh: Công an cung cấp).

Tra cứu vi phạm giao thông (phạt nguội), lịch sử vi phạm và nhận thông báo chính thức từ lực lượng CSGT; Ví giấy tờ giao thông điện tử gồm GPLX, đăng ký xe, bảo hiểm dân sự, chứng nhận kiểm định; Theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký xe, thông tin biển số xe đấu giá, bảo hiểm, đăng kiểm.

Ngoài ra, người dân có thể nộp phạt trực tuyến mà không cần đến trụ sở cơ quan chức năng; Nhận các cảnh báo, thông báo giao thông chính thống, góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.

Hướng dẫn cài đặt VNeTraffic (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để tăng cường hiệu quả tuyên truyền, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng, đăng tải video hướng dẫn, đồng thời dán poster cỡ lớn tại trung tâm sát hạch, cơ sở khám sức khỏe lái xe và các điểm tiếp dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

"Việc hướng dẫn thí sinh dự thi sát hạch cài đặt VNeTraffic tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói thêm.