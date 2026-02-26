27 thành viên Chính phủ sắp về làm việc với 34 tỉnh, thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 339 phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương. Việc này nhằm đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo quyết định của Thủ tướng, 27 thành viên Chính phủ sẽ được phân công chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.

Hai là đôn đốc tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 170 và Nghị quyết số 265 của Quốc hội khóa XV.

Ba là đôn đốc tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công trong năm 2025.

Bốn là đôn đốc tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm là tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáu là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những cuộc làm việc của thành viên Chính phủ với địa phương nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ các thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước 8/3) theo hình thức phù hợp.

Các thành viên Chính phủ báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thủ tướng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi các thành viên Chính phủ chủ trì đoàn công tác trước 3/3 để phục vụ cho buổi làm việc.

Các bộ, cơ quan Trung ương có bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước 10/3, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

Quyết định phân công các thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương cụ thể như sau: