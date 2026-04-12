UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về việc thực hiện các nội dung thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan triển khai nội dung theo quy định. Cơ quan này đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo để trình UBND tỉnh trước ngày 10/6, làm cơ sở tổng hợp gửi Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng.

Một góc xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trước kia là thị trấn huyện Diễn Châu (Ảnh: Châu Diễn).

Đối với cấp cơ sở, UBND các xã, phường được yêu cầu nghiên cứu kỹ nội dung liên quan, tổ chức thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền và các quy định hiện hành.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết việc triển khai lần này tập trung vào công tác rà soát các đơn vị hiện có.

Theo ông Hưng, các tiêu chuẩn đánh giá không chỉ dừng ở tên gọi hành chính mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều kiện nhà ở, mức sống và thu nhập của người dân. Những tiêu chí này tương đồng với các quy định phân loại đô thị hiện hành.

“Quá trình rà soát sẽ đánh giá tổng thể từng địa bàn. Nếu đáp ứng yêu cầu, các xã mới trên cơ sở sáp nhập thị trấn và các xã lân cận có thể được chuyển đổi thành phường. Đây là bước điều chỉnh phù hợp với thực trạng phát triển, phản ánh đúng tính chất đô thị của địa phương”, ông Hưng thông tin.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan tập trung triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển đô thị trên địa bàn.