TPHCM hoàn tất phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, đặc khu

UBND TPHCM vừa hoàn tất phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Đây là cơ sở để địa phương thực hiện hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phân bổ nguồn lực phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

Sau 2 đợt phân loại, thành phố có 153 xã, phường và đặc khu Côn Đảo được xếp loại đơn vị hành chính loại I; 15 xã, phường thuộc đơn vị hành chính loại II.

Trong đó, các địa phương thuộc đơn vị hành chính loại II là các xã An Long, Bàu Lâm, Bình Châu, Bình Giã, Châu Đức, Phước Hải, Hòa Hiệp, Kim Long, Nghĩa Thành, Phước Thành, Châu Pha, Long Sơn, Thạnh An, Thường Tân, Xuân Sơn.

Đặc khu Côn Đảo được xếp loại đơn vị hành chính loại I (Ảnh: Ngọc Tân).

Việc phân loại các đơn vị hành chính tại TPHCM được thực hiện bằng phương pháp tính điểm. Các tiêu chí chấm điểm gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù.

Cụ thể, tiêu chí dân số và diện tích được tính theo quy mô, mức tăng thêm được quy đổi thành điểm nhưng có giới hạn tối đa. Nhóm tiêu chí kinh tế - xã hội đánh giá khả năng cân đối ngân sách, cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, thu nhập và các chỉ số liên quan.

Một số yếu tố đặc thù được xem xét là vị trí chiến lược đặc biệt, vai trò trung tâm, di sản, hay đặc điểm dân cư cũng được tính điểm.

Trên cơ sở tổng điểm, đơn vị hành chính được xếp loại 1 khi đạt từ 75 điểm trở lên, loại 2 từ 60 đến dưới 75 điểm và loại 3 dưới 60 điểm. Riêng phường và đặc khu có thể được xếp loại đặc biệt khi đạt từ 90 điểm trở lên và đáp ứng các tiêu chí ưu tiên theo quy định.

Trước đó, UBND TPHCM đã có kế hoạch xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị (chuyển xã lên phường) trên địa bàn. Kế hoạch của TPHCM nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương phù hợp với quá trình đô thị hóa.

Việc chuyển các xã lên phường hướng tới việc xác định chính xác quy mô, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và mức độ đô thị hóa của từng đơn vị. Đây là căn cứ xây dựng quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý Nhà nước về đô thị, làm cơ sở để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian đô thị.

Việc thành lập đơn vị hành chính phường cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật.

Thành phố cũng hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.