Lưu ý các mốc thời gian của cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025

Cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 đang bước vào những chặng thi quan trọng, với các vòng Sơ khảo - Chung khảo - Chung kết và trao giải sẽ được tổ chức gói gọn trong tháng 1/2026.

Theo đại diện ban tổ chức, cuộc thi đã ghi nhận gần 600 bài dự thi từ đông đảo tầng lớp cư dân, đặc biệt là nhóm sinh viên, học sinh - nhóm đối tượng mục tiêu của chủ đề Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025.

Các bài thi hướng tới giải quyết các nút thắt của 3 chủ đề chính, là “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”, thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, như sáng kiến, giải pháp hay ý tưởng tuyên truyền giáo dục.

Cuộc thi sẽ tổ chức vòng chấm thi sơ khảo vào ngày 15-16/1, chọn ra cho mỗi tình huống chủ đề tối đa 10 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng nổi bật nhất để bước vào vòng chung khảo.

Ngay khi có kết quả sơ khảo, các bài thi được lựa chọn sẽ được đăng tải trên landing page của cuộc thi trên báo Dân trí. Độc giả sẽ tiến hành bình chọn online cho các giải pháp, sáng kiến, ý tưởng yêu thích nhất. 5 bài thi của mỗi tình huống được bình chọn nhiều nhất sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng.

Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 27-28/1. Các đội thi sẽ có 24h làm việc với chuyên gia cố vấn (mentor) để hoàn thiện bài dự thi. Sau đó, các thí sinh sẽ trình bày trước ban giám khảo (có thể sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa) trong 6-8 phút.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/1, công bố chủ nhân của các giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng 255 triệu đồng. Mỗi tình huống chủ đề sẽ có 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. Ngoài ra, các thí sinh cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận đạt giải của Ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí cùng Cúp lưu niệm.