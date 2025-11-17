16 người mắc kẹt trong khu Rào Trăng khi nước lũ dâng cao

Chiều 17/11, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền, thành phố Huế, cho biết chính quyền địa phương thường xuyên giữ liên lạc với nhóm 16 người đi làm rừng bị mắc kẹt trong khu vực Rào Trăng (thuộc địa bàn phường Phong Điền) do mưa lớn và nước lũ dâng cao.

Theo ông Anh, trước đó nhóm người dân xã Bình Điền mang theo đủ lương thực duy trì trong nhiều ngày để đi khai thác và chăm sóc rừng tại khu vực nêu trên.

Khu vực Tiểu khu 67 trong vùng núi Rào Trăng (Ảnh tư liệu: Cao Tiến).

Khi xảy ra mưa lớn, nước lũ trong các sông, suối ở khu vực Rào Trăng dâng cao, chảy xiết, nhóm người này không kịp trở về vị trí neo đậu ghe thuyền.

“Bà con đã di chuyển về khu vực trạm đầu nguồn của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam sông Hương tại Tiểu khu 67 để trú ẩn. Khu vực này có sóng điện thoại tốt nên chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với người dân để kịp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Qua nắm bắt, sức khỏe của bà con bình thường, tinh thần ổn định”, ông Anh thông tin.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Điền, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều điểm ngập úng cục bộ, nước tràn vào nhà dân.

Trong sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng xã Bình Điền đã tổ chức sơ tán 12 hộ dân, với 48 nhân khẩu ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. “Hiện tại mưa tạnh và nước lũ rút nhanh nên bà con đã trở về nhà an toàn”, ông Anh cho biết thêm.