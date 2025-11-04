Rà soát các điểm du lịch có ngăn dòng, tích nước

Chiều 4/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa họp triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có gần 3.500 bè nuôi trồng thủy sản với hơn 106.000 lồng, 8.331 lao động. Các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch thủy hải sản đạt kích cỡ thương phẩm, chuẩn bị phương án di dời người, phương tiện khi cần thiết.

Các phương tiện tàu thuyền, lồng bè được neo đậu tại thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Về tàu thuyền, toàn tỉnh có gần 7.000 phương tiện, trong đó gần 900 tàu với 5.717 lao động đang hoạt động trên biển; không có phương tiện nào ở khu vực nguy hiểm.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 64 hồ chứa nước, gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện, tổng dung tích các hồ đạt 77% thiết kế (528/752 triệu m3).

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Nam của bão, từ ngày 6 đến ngày 8/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, khu vực phía Bắc tỉnh có mưa rất to.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-150mm/ngày, có nơi trên 200mm. Trong đó, đêm ngày 6 và sáng sớm 7/11 dự báo có mưa cường suất lớn, có thể trên 100mm/6 giờ.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Chi Văn).

Do các hồ thủy lợi, thủy điện đã gần đầy nước theo dung tích thiết kế, để bảo đảm an toàn hồ đập, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là hệ thống liên hồ, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập.

Ông Hoàng lưu ý, trong mùa mưa lũ, khi mực nước hồ đạt 80% dung tích thiết kế, cần duy trì nguyên tắc “nước ra bằng nước vào”, sau mùa mưa lũ mới tiếp tục tích nước.

“Dưới hạ du có người dân sinh sống, nếu hồ đầy chúng ta mới xả thì thiệt hại cho sản xuất của người dân sẽ rất lớn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Hộ trồng sầu riêng ở xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đào hồ chứa nước ở đỉnh núi, phía dưới là nhà của các hộ dân (Ảnh: Trần Minh).

Bên cạnh đó, ông Trịnh Minh Hoàng cũng đề nghị các địa phương rà soát các dự án du lịch trái phép có hành vi ngăn khe, suối để tích nước, nhằm tránh nguy cơ sạt lở tương tự vụ vỡ hồ chứa tại xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng).

“Tác động, ngăn dòng sẽ làm phá vỡ kết cấu đất, với mưa lớn như hiện nay, nguy cơ sạt lở là rất cao”, ông Hoàng nói.