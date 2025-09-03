47.600 tỷ đồng làm 28km đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tham vấn cộng đồng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng chiều dài 27,7km đi qua địa phận 8 xã, phường, gồm: xã Trung Kênh, xã Lương Tài, xã Gia Bình, xã Lâm Thao, phường Trạm Lộ, phường Mão Điền, phường Thuận Thành, phường Trí Quả (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án chiếm dụng khoảng 607ha đất để thi công các hạng mục công trình và có 1.169 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuyến đường có chiều dài 27,7km đi qua địa phận 8 xã, phường thuộc tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: ĐTM).

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, tốc độ thiết kế 120km/h, phần đường song hành vận tốc 60-80 km/h. Quy mô xây dựng theo quy hoạch đạt 10 làn xe và có bố trí đường đi 2 bên.

Điểm đầu dự án tại km0 tại nút giao phía Đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh (Bắc Ninh). Điểm cuối khoảng km27+700 tại đầu cầu sông Đuống, phường Trí Quả (Bắc Ninh), giáp với địa phận xã Phù Đổng, Hà Nội.

Trên tuyến bố trí 6 cầu vượt ngang tại các vị trí giao với đường tỉnh, quốc lộ hoặc đường quy hoạch.

Theo báo cáo ĐTM, sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, và thương mại điện tử, tận dụng vị trí chiến lược của Bắc Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh).

Phối cảnh sân bay Gia Bình (Ảnh: CTV).

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội với quy mô 10 làn xe, tổng chiều dài khoảng 46km, được thiết kế thẳng và hiện đại với bề rộng 120m.

Tuyến đường sẽ được kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 4, Vành đai 3 và dự án cầu Tứ Liên hoặc cầu Trần Hưng Đạo, tạo ra một mạng lưới giao thông liền mạch, khác với các tuyến đường hiện hữu thường phải di qua nhiều đoạn đường nhỏ, vòng vèo hoặc khu dân cư đông đúc.

Sân bay Gia Bình ở xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình cũ, tỉnh Bắc Ninh) được khởi công từ tháng 12/2024. Sân bay rộng 125ha, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.