Gấp rút giải ngân 3.200 tỷ đồng để di dân làm dự án điện hạt nhân

Ngày 29/8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân.

Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải), tỉnh Khánh Hòa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015 là gần 1.280ha của 1.288 hộ.

Khánh Hòa bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: Trung Thi).

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư cho cả 2 nhà máy điện hạt nhân để bàn giao mặt bằng của dự án trong năm 2025 cho chủ đầu tư.

Hồi tháng 7, Trung ương đã phân bổ cho Khánh Hòa hơn 3.200 tỷ đồng (đợt 1) để chi trả trong quá trình di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân bổ thêm hơn 9.100 tỷ đồng (phần còn lại) để thực hiện công tác di dân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Phước Dinh và Vĩnh Hải thông tin đến nay đã cơ bản kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, mộ phần, công trình bị ảnh hưởng bởi 2 dự án.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết sẽ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân vào tháng 9 (Ảnh: Trung Thi).

Lãnh đạo các xã này cho biết sẽ bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho người dân vào đầu tháng 9, nỗ lực đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Trung ương.

Cả 2 xã có dự án nhà máy điện hạt nhân cũng nêu khó khăn về công tác nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, đề nghị sở, ngành, UBND tỉnh “chi viện” thêm cho địa phương để công việc đảm bảo tiến độ đề ra.

Kết luận cuộc họp, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng tại 2 dự án điện hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách. Do đó, đề nghị 2 địa phương và các ngành phải khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ.

“Nếu công tác giải phóng mặt bằng chậm thì bí thư và chủ tịch phải chịu trách nhiệm với tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 9, các địa phương phải cơ bản hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đến tháng 10, dứt điểm chi trả cho các trường hợp, bàn giao mặt bằng dự án.

Một góc xã Vĩnh Hải nơi sẽ xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: Nam Anh).

Ông Hoàng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải tỏa; rà soát kế hoạch thực hiện của xã, đánh giá toàn diện, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4/9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư xây dựng, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi.