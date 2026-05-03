12 người bị thương, 950 nhà bị tốc mái do mưa đá, dông lốc

Thống kê đến 17h ngày 3/5 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, dông lốc, mưa đá tại Hà Nội và các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội vào chiều tối 2/5 đã khiến 12 người bị thương (Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang 7 người).

Gần 950 ngôi nhà của người dân đã bị tốc mái (Phú Thọ có 376 nhà, Thái Nguyên 331 nhà, Điện Biên 53 nhà, Tuyên Quang 159 nhà và Lào Cai có 55 nhà).

Các tỉnh Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang có gần 1.600ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Hình ảnh mưa đá ở Phú Thọ có viên to bằng quả bóng tennis được người dân chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh: MXH).

Về giáo dục, văn hóa, thống kê cho thấy 16 trường học bị tốc mái, 3 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái; 25 cột điện bị gãy, đổ ở tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tỉnh Phú Thọ có 50m kè bị sạt lở.

Hình ảnh nhiều ô tô bị vỡ kính, dàn nóng lạnh thái dương năng, tấm pin điện mặt trời, tấm lợp fibro xi măng bị thủng, vỡ do mưa đá với hạt kích thước lên tới 5-6cm gây ra cũng được người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đêm 3/5 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát.

Vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Đà Nẵng và Nam Bộ ngày 3/5 tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 4/5, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này có khả năng kết thúc.