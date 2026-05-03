Sông Thao cạn trơ đáy, mực nước thấp nhất lịch sử quan trắc

Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy từ tháng 2 đến nay mực nước trên các sông chính Bắc Bộ biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn. Trong đó, sông Thao qua địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhiều đoạn cạn trơ đáy, xuất hiện các bãi bồi, cồn cát lớn giữa lòng sông.

Mực nước sông Thao tại trạm đo Phú Thọ xuất hiện giá trị thấp nhất trong lịch sử quan trắc.

Sông Thao qua địa bàn tỉnh Phú Thọ cạn trơ đáy, xuất hiện nhiều bãi bồi, cồn cát lớn (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Theo chính quyền địa phương, sông Thao bắt đầu khan cạn từ tháng 11/2025 và theo quy luật hàng năm phải đến tháng 6-7 tới mới có khả năng phục hồi mực nước.

Mực nước sông xuống thấp kéo theo hiện tượng bồi lắng gây khó khăn cho vận hành các trạm bơm ven sông. Các xí nghiệp thủy nông ở Phú Thọ phải liên tục nạo vét cửa hút, hạ thấp lòng dẫn để tạo dòng chảy đưa nước về trạm bơm dã chiến.

Trong khi đó, hạ lưu dòng sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ (thành phố Việt Trì cũ) và huyện Ba Vì cũ (Hà Nội) cũng cạn trơ đáy, xuất hiện nhiều bãi đá ngầm giữa sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy.

Theo quy luật hàng năm, đến tháng 6-7 sông Thao có khả năng phục hồi mực nước (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Sắp bước vào mùa mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu ban hành quyết định thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND các xã, phường có đê phải tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều, nhất là trong mùa mưa lũ hoặc khi xuất hiện diễn biến bất thường; kịp thời báo cáo tình trạng đê điều, hư hỏng, sự cố.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo công khai các hành vi bị nghiêm cấm trong phạm vi bảo vệ đê điều, lòng sông, bãi sông và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ đê điều. Vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm, kịp thời báo chính quyền khi có dấu hiệu mất an toàn đê điều.