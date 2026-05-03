Mưa đá, dông lốc làm 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái ở các tỉnh phía Bắc

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, chiều tối 2/5 xảy ra dông, lốc, mưa đá tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội.

Thống kê nhanh tới 6h30 ngày 3/5, thiên tai khiến 5 người bị thương do dông lốc tại tỉnh Thái Nguyên; 350 nhà bị tốc mái (Điện Biên có 40 nhà, Thái Nguyên 309 nhà, Lào Cai có 1 nhà).

Mưa đá tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ chiều tối 2/5 (Ảnh: Mạnh Luân).

Về nông nghiệp, 919ha lúa, hoa màu ở tỉnh Điện Biên, Thái Nguyên bị thiệt hại (Điện Biên có 767ha và Thái Nguyên 152ha).

Ngoài ra, 6 trường học ở tỉnh Thái Nguyên bị tốc mái; 12 cột điện bị gãy, đổ tại Thái Nguyên.

Ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy nhiều tỉnh miền Bắc có mưa đá với hạt kích thước lên tới 5-6cm gây vỡ kính ô tô, dàn nóng lạnh thái dương năng, tấm pin điện mặt trời, tấm lợp fibro xi măng...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết trưa và chiều 3/5 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Mưa đá khiến ô tô vỡ kính ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Quang).

“Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, cơ quan khí tượng dự báo.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát.

Vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Đà Nẵng và Nam Bộ ngày 3/5 tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 4/5, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này có khả năng kết thúc.

Nhiều căn nhà ở xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên bị tốc mái sau trận mưa đá kèm dông lốc (Ảnh: MXH).