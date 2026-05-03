Vận động viên flyboard cùng khách đang "bay" bất ngờ chìm nghỉm dưới nước

Sự việc hy hữu trên xảy ra ngày 3/5, tại khu vực hồ núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, gây xôn xao, vì những ngày qua môn thể thao dưới nước flyboard thu hút sự quan tâm của nhiều người khi lần đầu tiên tổ chức biểu diễn tại Ninh Bình.

Vận động viên flyboard và khách đang "bay" trên mặt nước bất ngờ chìm nghỉm dưới hồ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, môn thể thao dưới nước flyboard được tổ chức biểu diễn tại hồ Kỳ Lân (điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, Ninh Bình) từ tối 30/4. Các vận động viên đã có nhiều buổi biểu diễn tại đây, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Nhiều người đã bỏ ra tiền triệu để được thử cảm giác "bay" trên mặt nước với trải nghiệm flyboard.

Sau 3 ngày biểu diễn thành công tại điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, sáng 3/5, các vận động viên flyboard di chuyển đến hồ núi Lớ (cách điểm cũ gần 1km) để biểu diễn cho người dân và du khách chiêm ngưỡng và cùng tham gia môn thể thao mạo hiểm này.

Sáng 3/5, khi một vận động viên flyboard đang cho một du khách "bay" trên mặt nước, bất ngờ xảy ra sự cố, khiến cả hai người hạ từ từ xuống nước, sau đó chìm nghỉm dưới hồ.

Lực lượng cứu hộ cứu vận động viên flyboard bị đuối nước dưới hồ (Ảnh: Cắt từ clip).

Ít phút sau, nữ du khách đã tự nổi lên mặt nước và bơi nổi chờ người đến ứng cứu. Còn vận động viên flyboard bị chìm dưới nước một thời gian dài cho đến khi lực lượng cứu hộ cứu lên được.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường kể lại, khi được cứu lên, vận động viên flyboard bị ngạt nước và bất tỉnh. Lực lượng cứu hộ đã phải cõng người này đi cấp cứu.

Rất may, nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Thái Bá).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường Hoa Lư xác nhận có nắm được sự việc nêu trên. Một lãnh đạo Công an phường Hoa Lư cho biết, sự việc không gây thiệt hại lớn, vận động viên chỉ bị ngạt nước xong tỉnh luôn, không bị ảnh hưởng đến tính mạng.