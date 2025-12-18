Lên phương án tìm nhà đầu tư loạt công trình do FLC bàn giao tại Sầm Sơn

Ngày 18/12, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh nhằm tìm hướng xử lý các công trình thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC chuyển giao theo hình thức không hoàn vốn.

“Địa phương đang đề xuất phương án đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu khai thác các Hubway (các điểm kinh doanh dịch vụ bar, nước giải khát) và khu tắm tráng (tắm nước ngọt) tại bãi biển Sầm Sơn”, ông Dũng nói.

Khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng sau nhiều cơn bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Dũng, trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, địa phương sẽ bố trí nguồn vốn đầu tư công để sửa chữa các hạng mục trước mùa du lịch năm 2026. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, các công trình sẽ được giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn vận hành, khai thác.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, dọc bãi biển phường Sầm Sơn hiện có 14 Hubway cùng nhiều khu tắm tráng bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, trong đó có những công trình bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão vừa qua, một số Hubway bị cát vùi lấp nghiêm trọng. Dù đã nhiều ngày trôi qua, lớp cát này vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý.

Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn tan hoang, xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Tùng).

Hàng loạt công trình hư hỏng, ngổn ngang trước bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất miền Bắc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Các hạng mục trên thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương (thuộc thành phố Sầm Sơn cũ), do Tập đoàn FLC thực hiện theo hình thức đối tác công tư (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Sau khi xây dựng hoàn thành, Tập đoàn FLC được quyền sử dụng, khai thác trong 3 năm (2019-2021). Đến năm 2022, doanh nghiệp này đã chuyển giao toàn bộ công trình, không hoàn vốn, cho thành phố Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn) quản lý và vận hành.

Toàn cảnh bãi biển Sầm Sơn vắng khách vào mùa đông (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau khi tiếp nhận, địa phương đã giao cho Đoàn Thanh niên tạm thời vận hành, phục vụ du khách trong các mùa du lịch.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố Sầm Sơn (cũ) cũng đã nhiều lần lên kế hoạch sử dụng và khai thác các hạng mục này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được phương án tối ưu.