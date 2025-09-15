11 vụ việc vi phạm đê điều ở Hà Nội chưa xử lý xong

UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết quả xử lý các vi phạm về đê điều, hành lang thoát lũ, khu vực sông Hồng, trong đó có việc từ năm 2021 Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành kết luận nhưng đến nay tồn đọng 11/20 vụ vi phạm.

Theo báo cáo của Hà Nội, 9 vụ việc vi phạm đã được cơ quan chức năng xử lý xong.

Khu vực cảng Khuyến Lương, Hà Nội (Ảnh tư liệu: Trần Kháng).

11 vụ đang được thực hiện nhưng chưa xử lý xong dứt điểm, gồm các vi phạm của: Công ty CP chế tạo máy Hồng Hà (xã Hồng Vân); ông Phạm Văn Bẩy và ông Bùi Cao Khả (xã Hồng Vân); Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh (xã Chương Dương); Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàng Gia (xã Chương Dương); Công ty TNHH thương mại Hạ Vân và ông Nguyễn Duy Cương (phường Lĩnh Nam); Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức (phường Lĩnh Nam); Công ty TNHH Bắc Chương Dương và bà Phùng Thị Hồng Oanh (xã Phù Đổng); Công ty TNHH Việt Anh (xã Phù Đổng); 5 hộ dân cuối đường 9 khu tập thể F361 Yên Phụ (phường Hồng Hà); ông Nguyễn Văn Bình ở Sen Phương (xã Phúc Lộc); ông Đoàn Văn Cường ở Sen Phương (xã Phúc Lộc).

Hà Nội cho biết 11 vụ việc trên đã triển khai và thực hiện xong một phần nội dung kết luận thanh tra.

Việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý đê điều, đất đai, trật tự xây dựng, theo UBND TP Hà Nội, cơ bản đã thực hiện xong.

Cơ quan chức năng đã xử lý xong một phần các vi phạm về trật tự xây dựng, hành vi đổ cát, tháo dỡ trạm bê tông tại bãi sông thuộc hành lang thoát lũ.

Thanh tra TP Hà Nội đang được giao phối hợp với các sở ngành đôn đốc kiểm tra, yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện dứt điểm các nội dung chưa thực hiện xong.

Đối với vụ việc của Công ty Sao Nam sông Hồng tại quận Hai Bà Trưng (cũ) và vụ việc của Công ty CP Cây cảnh Bảo Linh tại quận Tây Hồ (cũ), UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý nhưng đến nay UBND phường Vĩnh Tuy và UBND phường Hồng Hà chưa xử lý xong.

Như Dân trí thông tin, hồi tháng 3 năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, xử lý đối với các dự án vi phạm đê điều được nêu ra tại Kết luận số 495/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành cuối năm 2024.

"Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, bộ này nêu rõ.