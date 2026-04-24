Quốc hội yêu cầu cắt các khoản chi không cần thiết để cải cách tiền lương

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, vừa được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc, sáng 24/4.

Tại kỳ họp đầu tiên của khóa mới, Quốc hội đã quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội cũng thông qua các nghị quyết về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030: phát triển kinh tế - xã hội; tài chính quốc gia; vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn; về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Chương trình giám sát của Quốc hội và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027.

Ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc hội ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền để ứng phó khẩn cấp, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu.

Quyết định này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Chính phủ cũng được giao chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng và các bộ ngành, địa phương siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội.

Đi kèm với đó, theo Quốc hội, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ.

Trong nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách Nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025, Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.