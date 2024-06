Xuất hiện nhánh đấu tử thần vô cùng khốc liệt ở Euro 2024

Tính tới thời điểm sáng 26/6, UEFA đã xác định 11/16 đội giành quyền lọt vào vòng 1/8 Euro 2024 là Đức (nhất bảng A), Thụy Sĩ (nhì bảng A), Tây Ban Nha (nhất bảng B), Italy (nhì bảng B), Anh (nhất bảng C), Đan Mạch (nhì bảng C), Slovenia (ba bảng C), Áo (nhất bảng D), Pháp (nhì bảng D), Hà Lan (ba bảng D) và Bồ Đào Nha (nhất bảng F).

Pháp rơi vào nhánh đầu tử thần sau trận hòa tai hại trước Ba Lan (Ảnh: Getty).

Trong lượt trận cuối cùng ở bảng E và F diễn ra vào hôm nay, những đội bóng cuối cùng sẽ ghi danh vào vòng 1/8.

Dù chưa xác định được đầy đủ 16 đội bóng tham dự vòng đấu sắp tới nhưng người hâm mộ có thể tin tưởng vào sự khốc liệt ở vòng knock-out Euro 2024. Nói vậy bởi lẽ, nhánh đấu tử thần đã lộ diện.

Nằm ở nhánh đấu này có các đội bóng như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và có cả nhân tố "ngựa ô" là Đan Mạch (gặp Đức ở vòng 1/8). Thậm chí, nếu Bỉ xếp thứ nhì bảng E, họ cũng sẽ rơi vào nhánh đấu này (gặp Pháp).

Người hâm mộ đang chờ đợi những cuộc đối đầu nảy lửa ở nhánh đấu này như Pháp gặp Bồ Đào Nha hay Đức gặp Tây Ban Nha ở tứ kết. Sau đó, những đội thắng ở hai cặp đấu này sẽ lại đụng độ nhau ở vòng bán kết.

Nhánh đấu ở vòng knock-out Euro 2024 (Ảnh: Wiki).

Ở nhánh đấu còn lại, đội tuyển Anh có khả năng cao gặp Hà Lan (xếp thứ ba bảng D) ở vòng 1/8. Nếu mọi chuyện thuận lợi, "Tam Sư" có thể tái ngộ với Italy ở vòng tứ kết. Nhìn chung, nhánh đấu này không xuất hiện nhiều đội bóng mạnh như nhánh còn lại. Do đó, cơ hội lọt vào chung kết của đội tuyển Anh hay Italy không nhỏ. Họ hoàn toàn có thể hướng tới việc lần thứ hai góp mặt ở chung kết Euro.

Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán. Bởi lẽ, cả Anh và Italy đều bị nghi ngờ rất nhiều ở thời điểm này. Trong cả vòng bảng, đội tuyển Anh ghi được đúng 2 bàn thắng và giành 1 chiến thắng. Họ bị chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và truyền thông vì lối chơi nhạt nhòa, thiếu sức sống. Trong khi đó, Italy sở hữu đội hình yếu nhất trong nhiều năm trở lại đây. Họ cũng không thể hiện được nhiều ở vòng bảng.

Do đó, khả năng những đội bóng "ngựa ô" như Áo hay Thụy Sĩ có thể tạo nên địa chấn khi góp mặt ở trận chung kết hoàn toàn có thể xảy ra.