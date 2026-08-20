Xuân Son giải thích về màn ăn mừng đặc biệt trên sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Xuân Son đã khiến cổ động viên Việt Nam thích thú với màn ăn mừng kỳ lạ. Anh làm động tác như tháo vương miện rồi đặt xuống đất, sau khi ghi bàn ở trận thắng 2-0 trước Malaysia tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 19/8.

Xuân Son ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Malaysia tối 19/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 59, Xuân Son vào thay Nguyễn Hai Long và chỉ cần ba phút để ghi bàn mở tỷ số bằng cú đá bồi cận thành tung lưới Malaysia. Đến phút 89, anh đi bóng đầy sức mạnh từ cánh trái vào vòng cấm rồi sút qua hai chân thủ môn Azri Ghani, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Tương tự bàn mở tỷ số ở trận lượt đi, Xuân Son ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội và khán giả, nhưng khi chỉ còn một mình, anh thực hiện động tác như tháo vương miện đặt xuống đất rồi quỳ gối, sau đó chỉ tay và ngước mắt lên trời cầu nguyện.

"Màn ăn mừng này liên quan đến đức tin của tôi. Tôi tin rằng Chúa đã ban cho tôi tài năng này, để cống hiến cho bóng đá Việt Nam", Xuân Son lý giải sau trận, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, CLB và tình cảm tuyệt vời từ người hâm mộ cùng toàn thể thành viên đội tuyển.

Dù ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam, đây mới là lần đầu tiên chân sút của CLB Nam Định lập công ngay tại sân Mỹ Đình. Xuân Son đã vượt qua Chanathip Songkrasin và cân bằng thành tích 8 bàn của tiền đạo kỳ cựu Dangda (Thái Lan) ở những trận đấu vòng loại trực tiếp của ASEAN Cup.

Xuân Son đi bóng vượt qua hàng phòng ngự của Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng trước Malaysia với tổng tỷ số 4-0 giúp tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vào chung kết ASEAN Cup, tiếp tục tái ngộ Thái Lan, đội vừa thắng Singapore 4-3 sau 2 lượt trận tại vòng bán kết.

Nếu đánh bại kình địch này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

"Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu lớn với Thái Lan. Trận đấu tới chắc chắn không dễ dàng nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ thành công ngôi vô địch", Xuân Son nói sau trận đấu với Malaysia.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang là đội ghi nhiều bàn nhất (17 bàn) và thủng lưới ít nhất (1 bàn) tại giải đấu, đoàn quân HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có đủ tự tin để làm nên lịch sử với chức vô địch ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp.