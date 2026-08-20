Xuân Son và Quang Hải lập kỷ lục trong ngày đội tuyển Việt Nam thắng lớn

Với Quang Hải, anh có trận đấu thứ 86 khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ này tiếp tục đào sâu kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia do chính anh nắm giữ trước đó. Quang Hải có nhiều hơn người xếp thứ nhì trong danh sách này là Lê Công Vinh 3 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải thi đấu chính thức trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tối 19/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam giành quyền lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026, sau chiến thắng với tổng tỷ số 4-0 trước Malaysia, sau hai lượt trận bán kết.

Quang Hải đã có 86 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết sẽ là Thái Lan. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan).

Còn trận chung kết lượt về diễn ra ngày 26/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Nhiều khả năng Quang Hải sẽ thi đấu ở cả hai trận này, để tiếp tục gia tăng số trận khoác áo đội tuyển Việt Nam của chính anh.

Một cầu thủ khác cũng đang đào sâu kỷ lục cho đội tuyển Việt Nam đó là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Với hai bàn thắng ghi được vào lưới Malaysia tối 19/8 ở sân Mỹ Đình, Xuân Son đã có tổng cộng 8 bàn thắng ghi được ở giai đoạn đấu loại trực tiếp (bán kết và chung kết) của các kỳ ASEAN Cup.

Xuân Son lập kỷ lục ghi bàn trong các trận đấu loại trực tiếp ASEAN Cup (Ảnh: Thành Đông).

Xuân Son là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở các trận đấu loại trực tiếp ở giải đấu này, anh bỏ xa thành tích của người đứng thứ nhì là Nguyễn Tiến Linh (5 bàn). Anh cũng đã bắt kịp kỷ lục ghi bàn ở giai đoạn đấu loại trực tiếp tại giải vô địch Đông Nam Á của Teerasial Dangda (Thái Lan).

Điều đáng chú ý, Xuân Son có kỷ lục này chỉ sau hai kỳ ASEAN Cup 2024 (5 bàn ở bán kết và chung kết) và 2026 (3 bàn tính đến sau vòng bán kết). Teerasil Dangda mất đến 7 kỳ ASEAN Cup từ năm 2008-2022 (anh không tham dự ASEAN Cup 2018) mới ghi được 8 bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp.

Với phong độ ghi bàn hiện nay, Xuân Son nhiều khả năng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở các trận chung kết ASEAN Cup 2026, qua đó độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở giai đoạn đấu loại trực tiếp thuộc giải vô địch Đông Nam Á.

Xuân Son cũng đang cùng với Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu năm nay, mỗi người ghi được 5 bàn thắng.