Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở kênh nào?

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà U23 Trung Quốc ở giải CFA Team China 2026 tại Tây An. Đây là trận đấu rất đáng mong chờ của hai đội bóng được xem là kỳ phùng địch thủ.

U23 Việt Nam tham dự giải đấu này với nòng cốt là những cầu thủ chỉ mới 20-21 tuổi. Sau hai trận đấu, đội bóng mới giành được 1 điểm sau khi hòa U23 Triều Tiên và thất bại trước U23 Thái Lan. Điều đó khiến cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không còn cơ hội vô địch.

Tuy nhiên, mục tiêu của U23 Việt Nam tham dự giải đấu này là cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Toàn đội không quá quan tâm tới kết quả và sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất trong trận đấu với U23 Trung Quốc.

U23 Trung Quốc chịu áp lực không nhỏ phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Họ đã gây thất vọng khi hòa hai trận gặp U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên. Điều đáng nói, trong các trận đấu của U23 Trung Quốc, những sân vận động ở Tây An đều chật kín. Kỳ vọng của những người hâm mộ vào thầy trò HLV Antonio Puche rất lớn.

Đội chủ nhà sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của hai trụ cột là hậu vệ Peng Xiao và tiền đạo Xiang Yuwang vì chấn thương nặng. Đây là tổn thất không nhỏ với U23 Trung Quốc.

Trong trận đối đầu gần nhất, U23 Trung Quốc đã giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, trong hai giải đấu giao hữu ở Trung Quốc vào năm ngoái (CFA Team China, Panda Cup), U23 Việt Nam đều không thua trước đối thủ này (thắng 1, hòa 1).

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Đình Hai, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quang Huy, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh.

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong, He Yiran, Zhang Yingkai, Yang Haoyu, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Wang Bohao, Li Xinxiang.