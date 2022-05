Xem trực tiếp trận chung kết Europa Conference League trên FPT Play

Kỷ lục đặc biệt đón chờ HLV Mourinho chinh phục

AS Roma đã khép lại mùa giải Serie A với vị trí thứ 6, đồng nghĩa sở hữu tấm vé tham dự Europa League vào mùa sau. Tuy nhiên, trước khi chính thức khép lại mùa bóng đầu tiên tại nước Ý, vị HLV có biệt danh "The special one" sẽ cùng với tập thể AS Roma chinh phục UEFA Europa Conference League. Nếu như AS Roma vươn mình lên ngôi tại giải đấu này, Mourinho sẽ có vinh dự trở thành người đầu tiên vô địch UEFA Europa Conference League trên cương vị HLV trưởng. Đây có thể là cột mốc chói lọi tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia này.

Jose Mourinho đang ghi dấu ấn quá lớn đối với NHM AS Roma với tinh thần dẫn dắt máu lửa (Nguồn: UEFA).

Bên cạnh đó, Jose Mourinho cũng đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên (duy nhất tính đến thời điểm này) lọt vào trận chung kết của 3 giải châu Âu. Tất nhiên, nếu giành chiến thắng, "Người đặc biệt" cũng tạo nên một cột mốc mới - HLV đầu tiên vô địch 3 đấu trường châu Âu. Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã vô địch Champions League cùng Porto, Inter Milan và Europa League cùng Man United.

Tammy Abraham có khả năng săn bàn hàng đầu châu Âu hiện nay (Nguồn: SKB Football).

Trong khoảng thời gian mà Mourinho tận hưởng tại đất nước hình chiếc ủng, trò cưng Tammy Abraham đóng vai trò rất lớn trong lối chơi mà HLV người Bồ Đào Nha áp dụng. Lối đá giàu tốc độ và khả năng chớp thời cơ nhanh chính là điểm nhấn của Tammy. Cầu thủ người Anh đã có cho mình 21 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên tại Roma, trong đó có 17 bàn tại Serie A và 3 bàn tại đấu trường Conference League.

Feyenoord và sự chờ đợi sau 20 năm

Nếu AS Roma sở hữu Tammy Abraham đang vào phom, đại diện Hà Lan Feyenoord cũng có lý do để tự hào với Cyriel Dessers. Tiền đạo sinh năm 1994 đang có 10 bàn thắng tại đấu trường Conference League, dẫn đầu giải đấu. Anh cũng sở hữu phong độ ổn định khi ghi 7 bàn/ 7 trận gần nhất.

Cyriel Dessers đang là ngòi nổ xuất sắc trong việc săn bàn của Feyenoord (Nguồn: Feyenoord FC).

Tại Giải bóng đá Vô địch Hà Lan Eredivisie, Feyenoord đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 khi có được 71 điểm. Với việc khép lại giải đấu quốc nội Hà Lan từ ngày 15/5, Feyenoord có 10 ngày để nghỉ, gấp đôi so với AS Roma.

Ở đấu trường châu Âu, Feyenoord từng vô địch Champions League năm 1970 và 2 lần lên ngôi UEFA Cup năm 1974, 2002. Năm nay, họ sẽ kỷ niệm 20 năm chức vô địch châu Âu năm đó và sẽ không gì tuyệt vời hơn bằng một danh hiệu UEFA Europa Conference League mới được tổ chức. Và đặc biệt hơn, khi giành được chức vô địch của giải đấu này, Feyenoord sẽ trở thành đội bóng đầu tiên tại châu Âu vô địch cả 3 hạng đấu của UEFA.

HLV Arne Slot đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành huyền thoại của Feyenoord nếu giành chức vô địch (Nguồn: Feyenoord FC).

Về tình hình lực lượng ở thời điểm hiện tại, AS Roma có đầy đủ đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Henrikh Mkhitaryan đang gặp vấn đề gân kheo. Trong khi đó, HLV Arne Slot của Feyenoord có nhiều vấn đề phải lo. Những Reiss Nelsol, Justin Bijlow, Tyrell Malacia và Gernot Trauner gặp những chấn thương khác nhau, sẽ không góp mặt trong trận đấu quan trọng này.

Nhưng cho dù vào trận với cái tên nào chăng nữa, cả AS Roma và Feyenoord đều sẽ chiến đấu hết mình cho thời khắc lịch sử, với danh hiệu UEFA Europa Conference League đang chờ đón tại Air Albania Stadium.

