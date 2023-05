Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 giải World Cup U20: Chờ bất ngờ từ châu Á

Giai đoạn vòng bảng giải World Cup U20 2023 đã kết thúc. Trong đó, hai đại diện châu Á là U20 Nhật Bản và U20 Iraq đã bị loại. Trong đó, U20 Iraq xếp cuối bảng E khi chỉ có được 1 điểm sau 3 trận. Còn U20 Nhật Bản xếp thứ ba bảng C với 3 điểm sau 3 trận.

U22 Nhật Bản dừng bước ngay từ vòng bảng giải World Cup U20 (Ảnh: Getty).

Như vậy là bóng đá châu Á chỉ còn hai đại diện góp mặt ở vòng knock-out giải đấu là U20 Uzbekistan và U20 Hàn Quốc. U20 Uzbekistan đã tạo ra bất ngờ khi giành vị trí thứ hai bảng A với 4 điểm. Tương tự, U20 Hàn Quốc cũng xếp thứ hai bảng F với 5 điểm.

Ở vòng 1/8, hai đại diện châu Á không đối diện với thử thách lớn. U20 Uzbekistan chỉ đụng độ với U20 Israel (thứ hai bảng C), còn đội bóng xứ Kim Chi gặp U20 Ecuador (thứ hai bảng B). Đây chỉ là những đối thủ ngang tầm với hai đại diện châu Á.

Có chăng, thử thách thực sự sẽ tới với họ ở vòng tứ kết. Nếu vượt qua U20 Israel, U20 Uzbekistan sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa U20 Brazil và U20 Tunisia. Trong khi đó, nếu thắng U20 Ecuador, U20 Hàn Quốc gặp đội thắng ở cặp đấu giữa U20 Argentina và U20 Nigeria.

Các cặp đấu ở vòng knock-out giải World Cup U20 2023.

Trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 1/8 World Cup U20 2023 là cuộc đọ sức giữa hai nền bóng đá mạnh là U20 Anh và U20 Italy. Các cặp đấu còn lại gồm U20 Mỹ vs U20 New Zealand, U20 Gambia vs U20 Uruguay, U20 Colombia vs U20 Slovakia.

Theo lịch, các trận đấu ở vòng 1/8 sẽ diễn ra trong ba ngày 30,31/5 và 1/6. Trận chung kết giải đấu diễn ra vào ngày 11/6.