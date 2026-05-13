Xác định 7 đội tuyển châu Á giành vé dự U17 World Cup 2026

U17 Saudi Arabia giành ngôi đầu bảng sau khi hòa U17 Tajikistan 5-5

Lịch thi đấu tứ kết U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc

Ở bảng A, U17 Indonesia nhận thất bại 1-3 trước U17 Nhật Bản và đại diện Đông Nam Á bị loại với vị trí cuối bảng. Ở trận đấu còn lại, U17 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U17 Qatar và giành vé vào tứ kết.

Theo quy định của AFC, các đội tuyển vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 sẽ dự World Cup U17 năm nay. Do đó, U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản là đội bóng tiếp theo giành vé tham dự World Cup.

U17 Saudi Arabia giành ngôi đầu bảng A sau trận hòa 5-5 U17 Tajikistan (Ảnh: AFC).

Trước đó, 4 đội tuyển châu Á đã giành vé sớm dự World Cup là U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Uzbekistan. Đây là những đội bóng toàn thắng cả hai trận và giành quyền vào tứ kết giải châu Á sớm một vòng đấu.

U17 Qatar là chủ nhà của U17 World Cup và họ nghiễm nhiên có suất tham dự giải đấu này vào cuối năm. Tuy nhiên do U17 Qatar không thể góp mặt ở tứ kết giải châu Á 2026, các đội xếp thứ ba vòng bảng giải đấu năm nay ở Saudi Arabia không còn cơ hội tranh vé dự World Cup.

Như vậy, 7 đội tuyển châu Á dự World Cup U17 2026 đã được xác định gồm U17 Qatar (chủ nhà), U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Uzbekistan, U17 Australia.

Ở trận đấu diễn ra tối 12/5, đội chủ nhà U17 Saudi Arabia hòa U17 Tajikistan 5-5 đầy kịch tính. Kết quả này giúp U17 Saudi Arabia đứng đầu bảng A và gặp U17 Trung Quốc ở tứ kết. Đội đứng đầu bảng B là U17 Nhật Bản gặp U17 Tajikistan ở tứ kết.

Vào 0h ngày 14/5, các trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Cuộc so tài giữa U17 Uzbekistan và U17 Australia chỉ có ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng D, khi cả hai đều đã giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup U17.

Ở bảng C, U17 Việt Nam đối đầu U17 UAE và U17 Hàn Quốc gặp U17 Yemen. U17 Việt Nam nếu thắng U17 UAE sẽ giành vé vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup U17. Nếu hòa U17 UAE, đoàn quân HLV Roland vẫn hoàn thành mục tiêu nếu U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc. Trong trường hợp thua U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ bị loại.

Bảng xếp hạng bảng C giải U17 châu Á 2026 trước lượt trận cuối cùng (Ảnh: Wiki).