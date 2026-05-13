U17 Việt Nam - U17 UAE (0h ngày 14/5): Chạm tay vào vé dự World Cup

*Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE thuộc vòng bảng giải U17 châu Á 2026, sẽ diễn ra lúc 0h sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam), tại khu liên hợp thể thao King Abdullah, Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Nếu U17 Việt Nam thắng U17 UAE, chúng ta sẽ giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á năm nay, bất chấp các kết quả còn lại. Nếu U17 Việt Nam hòa U17 UAE, đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng sẽ vào tứ kết, nếu U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

U17 Việt Nam sẵn sàng giành vé vào tứ kết (Ảnh: VFF).

Khả năng U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen là khả năng rất dễ xảy ra. Chính vì thế, nhiệm vụ của U17 Việt Nam ở trận đấu với U17 UAE không quá phức tạp. Trước tiên, chúng ta cần đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà, chí ít là để không thua U17 UAE trong khoảng thời gian đầu trận.

Sau đó, tùy thuộc vào diễn biến của bảng đấu mà U17 Việt Nam sẽ quyết định có tăng tốc mạnh hay không, ở nửa sau của trận cầu này?

Về mặt tố chất, cầu thủ U17 UAE vẫn có tố chất tốt hơn cầu thủ U17 Việt Nam. Họ khỏe hơn, nên nếu U17 Việt Nam đá nhanh ngay từ đầu, tăng tốc mạnh ngay từ đầu, chúng ta có thể hụt hơi ở cuối trận.

Đây là điều hết sức nguy hiểm, từng xảy ra trong trận đấu với U17 Hàn Quốc cách đây ít ngày: U17 Việt Nam sa sút thể lực trong những phút cuối, bị thủng lưới đến 4 bàn, từ chỗ dẫn trước 1-0, chúng ta thua chung cuộc với tỷ số 1-4, với 4 bàn thua xảy ra từ phút 83.

U17 Việt Nam sẽ rút kinh nghiệm từ trận đấu với U17 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Đá phòng ngự phản công, phân phối sức hợp lý, U17 Việt Nam vừa có thể đảm bảo thể lực suốt trận, vừa có khả năng tạo sự ức chế cho các cầu thủ U17 UAE.

Khi bị ức chế, khi trận đấu không diễn ra theo ý muốn, các cầu thủ Tây Á nói chung, cầu thủ UAE nói riêng dễ có những pha xử lý chệch choạc. Từ đó, U17 Việt Nam có thể khai thác các khoảng trống ở hàng thủ của đối phương.

Ngoài ra, khi chơi phòng ngự phản công, U17 Việt Nam không nên chơi với đội hình quá thấp. Chúng ta càng lùi thấp, đối thủ càng thoải mái dâng cao, gây áp lực toàn diện lên hàng thủ của U17 Việt Nam. Đây cũng là điều từng xảy ra ở những phút cuối trận gặp U17 Hàn Quốc.

Đá từ tốn, giữ chặt hàng thủ, nhưng khi có bóng vẫn bình tĩnh kiểm soát bóng, nhịp nhàng phối hợp đưa bóng lên phía trên, rồi dứt điểm uy hiếp khung thành đối thủ. Với cách chơi này, U17 Việt Nam có thể khiến cho U17 UAE khó đoán, họ luôn luôn phải ở trong trạng thái cảnh giác cao độ trước chúng ta.

Bình tĩnh phát huy những điểm mạnh nhất của mình, U17 Việt Nam sẽ có cơ hội vượt qua U17 UAE. Vé vào tứ kết giải U17 châu Á và vé dự World Cup U17 năm 2026 đang nằm trong tầm tay U17 Việt Nam (các đội vào tứ kết giải U17 châu Á năm nay sẽ nghiễm nhiên có suất dự World Cup U17).

Dự đoán: U17 Việt Nam thắng 1-0.