U17 Việt Nam bị ảnh hưởng cơ hội dự World Cup sau cú ngã của U17 Qatar

Trong loạt trận cuối bảng B giải U17 châu Á tại Saudi Arabia vào rạng sáng 13/5, U17 Qatar đã gây thất vọng lớn khi chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U17 Trung Quốc. Với kết quả này, đội bóng Tây Á chính thức bị loại khỏi giải châu Á. U17 Nhật Bản (9 điểm) và U17 Trung Quốc (3 điểm) là những đội bóng đi tiếp và đồng thời có vé tham dự World Cup.

U17 Qatar bị loại khỏi giải U17 châu Á sau thất bại trước U17 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Việc U17 Qatar (chủ nhà World Cup) không có vé lọt vào tứ kết giải U17 châu Á mang tới tin buồn cho nhiều đội bóng. Nếu U17 Qatar giành vé đi tiếp thì đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ có vé tham dự World Cup. Tuy nhiên, khi đội bóng Tây Á bị loại, suất vé vớt này không còn.

Điều này ảnh hưởng tới cơ hội tham dự World Cup của U17 Việt Nam. Giờ đây, chúng ta không thể hy vọng giành vé thông qua con đường xếp thứ ba xuất sắc nhất. Thay vào đó, đoàn quân HLV Cristiano Roland chỉ còn lựa chọn nằm trong nhóm hai đội đầu bảng.

Ở thời điểm này, U17 Việt Nam xếp thứ hai bảng C với cùng 3 điểm như U17 Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu. Đứng đầu bảng là U17 Hàn Quốc với 4 điểm, còn U17 UAE xếp cuối cùng với 1 điểm.

U17 Việt Nam buộc phải chiến đấu để giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C (Ảnh: AFC).

Căn cứ vào tình hình hiện tại, U17 Việt Nam chắc chắn giành vé đi tiếp trong trường hợp giành chiến thắng trước U17 UAE. Nếu như hòa đội bóng Tây Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam cần hy vọng U17 Yemen không thắng U17 Hàn Quốc.

Đoàn quân HLV Cristiano Roland cần tập trung cao độ vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 UAE. Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam cũng gặp U17 UAE ở trận cuối cùng vòng bảng. Khi ấy, “Những chiến binh sao vàng” đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0 tới phút 87. Nếu tỷ số này giữ nguyên, U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup. Tuy nhiên, chúng ta lại để Faisal san bằng tỷ số từ tình huống cố định.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5. Cùng thời điểm, U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U17 Yemen.