Thoát thua may mắn trước Myanmar, U17 Thái Lan thất vọng rời giải châu Á

Hòa 2-2 U17 Myanmar, U17 Thái Lan chia tay giải châu Á

U17 Thái Lan và U17 Myanmar đã sớm bị loại khỏi giải U17 châu Á sau hai thất bại trước U17 Tajikistan và U17 Saudi Arabia. Họ cũng không còn hy vọng cạnh tranh vé tham dự World Cup khi U17 Qatar bị đẩy xuống thứ ba bảng B (không còn suất cho đội thứ ba xuất sắc nhất dự giải đấu cấp thế giới).

Hai đại diện Đông Nam Á bước vào trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng vào rạng sáng 13/5 vì danh dự. U17 Thái Lan được kỳ vọng giành chiến thắng trước U17 Myanmar để xoa dịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ. Thế nhưng, “Voi chiến” lại thêm một lần gây thất vọng.

Họ bị U17 Myanmar dẫn trước 2-0 nhưng vẫn có thể san bằng tỷ số 2-2. Tới phút cuối cùng, Myo Khant Kyaw đã đưa bóng vào lưới U17 Thái Lan nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị.

Như vậy, sau ba trận đấu, U17 Thái Lan và U17 Myanmar cùng có 1 điểm. “Voi chiến” xếp trên vì hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, theo đánh giá của tờ Siam Sport, đây là giải đấu thất bại toàn diện của U17 Thái Lan.

Bước vào trận đấu này, U17 Myanmar nhập cuộc tốt hơn. Phút 19, Sai Myat Min đã tận dụng sự luống cuống của hàng thủ Thái Lan, trước khi tung ra cú dứt điểm sệt, chéo góc, tung lưới thủ môn Mansin, mở tỷ số cho U17 Myanmar.

Chỉ 3 phút sau, U17 Myanmar đã có bàn thắng thứ hai. Xuất phát từ sai lầm mất bóng của hậu vệ Thái Lan, U17 Myanmar có pha tấn công bài bản. Bóng được tạt vào trong vòng cấm. Myat Min Thu nhả bóng cho Sai Myat Min dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Myanmar.

Không còn gì để mất, U17 Thái Lan dồn lên tấn công. Phút 30, Pakorn Suttiprapa nhen nhóm hy vọng gỡ hòa khi thực hiện thành công cú dứt điểm ở góc gần, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U17 Thái Lan.

Trong những phút đầu hiệp 2, “Voi chiến” tấn công dồn ép đối thủ nhưng họ lại tỏ ra bế tắc trước hàng thủ nhiều tầng lớp của U17 Myanmar. Dù vậy, Phút 75, David Gabert đã bất ngờ gỡ hòa 2-2 cho U17 Thái Lan sau tình huống dứt điểm đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng.

Kịch tính xảy ra ở phút bù giờ hiệp 2, Myo Khant Kyaw đã đưa bóng vào lưới U17 Thái Lan nhưng trọng tài không công nhận vì cầu thủ này rơi vào thế việt vị. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Trong trận đấu cùng giờ, hai đội U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan đã cống hiến cho khán giả trận đấu vô cùng hấp dẫn. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 5-5. Với kết quả này, U17 Saudi Arabia dẫn đầu bảng với cùng 7 điểm như U17 Tajikistan nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

