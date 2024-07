Xác định 4 đội bóng lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á

Không có bất ngờ xuất hiện ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào tối qua. U19 Indonesia đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 6-2 trước U19 Timor Leste. Với kết quả này, đội bóng xứ Vạn đảo đã giành vé đi tiếp khi toàn thắng cả 3 trận đấu và có được 9 điểm.

U19 Indonesia giành vé đi tiếp sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng (Ảnh: CNN Indonesia).

Thực tế, màn trình diễn của U19 Indonesia vô cùng thuyết phục ở giải đấu này. Sau 3 trận đấu gặp U19 Timor Leste, U19 Philippines và U19 Campuchia, đội bóng của HLV Indra Sjafri đã ghi tới 14 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 bàn. Trong đó, họ đã ghi tới 6 bàn trong hai trận gặp U19 Philippines và U19 Timor Leste.

Với vị trí nhất bảng A, U19 Indonesia sẽ đối diện với đội nhất bảng C ở vòng bán kết. Lúc này, bảng C đã xác định xong hai đội đi tiếp là U19 Thái Lan và U19 Malaysia. Trước lượt cuối cùng, U19 Malaysia đang tạm xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Do đó, họ chỉ cần hòa U19 Thái Lan là sẽ giành vị trí đầu bảng C.

Trong khi đó, ở bảng B, U19 Australia đã chắc chắn có vị trí đầu bảng sau hai chiến thắng trước U19 Lào và U19 Việt Nam. Trong cả hai trận đấu này, đội bóng xứ Chuột túi đều ghi 6 bàn vào lưới đối thủ.

Trận đấu giữa U19 Australia và U19 Myanmar diễn ra vào lúc 15h00 hôm nay (24/7) chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Nhiều khả năng, đội bóng của HLV Trevor Morgan sẽ ra sân với đội hình không phải mạnh nhất.

Các cặp bán kết ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Wiki).

Ở vòng bán kết, U19 Australia sẽ gặp đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất. Đó sẽ là một trong hai đội bóng U19 Thái Lan hoặc U19 Malaysia.

Giải U19 Đông Nam Á khép lại với nỗi thất vọng lớn của U19 Việt Nam. Chúng ta chỉ giành 1 điểm sau hai trận đấu với U19 Myanmar (hòa) và U19 Australia (thua) và chắc chắn bị loại khỏi giải đấu.

Vào lúc 15h00 hôm nay (24/7), U19 Việt Nam chỉ ra sân trong trận đấu thủ tục với U19 Lào. Đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh quyết tâm chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.