Xác định 4 cặp đấu đầu tiên ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup

Lịch thi đấu vòng 1/8 FIFA Club World Cup 23h ngày 28/6, Palmeiras vs Botafogo 3h ngày 29/6: Benfica vs Chelsea 23h ngày 29/6: PSG vs Inter Miami 3h ngày 30/6: Flamengo vs Bayern Munich Dân trí tiếp tục cập nhật các cặp đấu ở vòng 1/8.

Bayern Munich thua 0-1 trước Benfica

Trước lượt trận cuối cùng bảng C vào đêm qua, Bayern Munich đã chắc chắn có vé đi tiếp. Họ cần kiếm ít nhất 1 điểm trong trận đấu với Benfica để ngôi đầu bảng. Dù vậy, “Hùm xám” đã gây thất vọng lớn khi thất bại với tỷ số 0-1.

Với kết quả này, Bayern Munich đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai bảng C với 6 điểm, kém đội đầu bảng Benfica 1 điểm. Trong khi đó, hai CLB Boca Juniors (Argentina) và Auckland City (New Zealand) đã bị loại.

Bayern Munich được cho là cố tình thua Benfica để né Chelsea ở vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Trên mạng xã hội, nhiều quan điểm cho rằng Bayern Munich đã thất bại “có tính toán” trước Benfica khi muốn né Chelsea ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup.

Bởi lẽ, đội đầu bảng D đã được xác định ngay sau hai lượt đấu, đó là Flamengo. Vì thế, đội bóng xứ Bavaria đã chủ động chọn đối thủ tới từ Brazil và không muốn đụng độ với Chelsea từ khá sớm.

Ở lượt trận cuối cùng bảng D diễn ra vào sáng nay, Chelsea đã hoàn thành mục tiêu khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước ES Tunis (Tunisia) để giành ngôi nhì bảng với 6 điểm, kém Flamengo 1 điểm.

Như vậy, sau khi hai bảng C và D kết thúc, FIFA xác định thêm hai trận đấu ở vòng 1/8 là Benfica (nhất bảng C) gặp Chelsea (nhì bảng D) và Flamengo (nhất bảng D) đụng độ Bayern Munich (nhì bảng C).

Chelsea sẽ đối đầu với Benfica ở vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Trước đó, hai cặp đấu đầu tiên ở vòng 1/8 đã được xác định là Palmeiras (nhất bảng A) gặp Botafogo (nhì bảng B) và PSG (nhất bảng B) đối đầu với Inter Miami (nhì bảng A).

Ngoài 8 đội bóng này, có thêm 2 đội bóng khác đã giành quyền đi tiếp ở FIFA Club World Cup nhưng chưa xác định được cặp đấu là Man City và Juventus (đều ở bảng G).

Đêm nay và sáng mai, hai trận đấu cuối cùng ở bảng E và F sẽ diễn ra. Sau loạt trận đấu này, FIFA sẽ xác định thêm 4 đội bóng vượt qua vòng bảng và 2 cặp đấu tiếp theo ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup. Hiện tại, hai bảng đấu này đều chưa ngã ngũ và chưa xác định được CLB nào đi tiếp.