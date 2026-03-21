PPA Asia Tour Hanoi Cup công bố danh sách hạt giống: Nhiều cặp đấu hấp dẫn

Tâm điểm của giải đấu đổ dồn vào nội dung đôi nam nữ với sự xuất hiện của bộ đôi được coi như “bất khả xâm phạm” Ben Johns và Anna Leigh Waters. Đây là hai tay vợt đang thống trị gần như tuyệt đối các danh hiệu tại Mỹ.

Tuy nhiên, thách thức cho họ là không hề nhỏ khi đối trọng lớn nhất, cặp đôi Hayden Patriquin và Anna Bright, những người vừa đánh bại chính Ben Johns ở giải đấu gần nhất, cũng góp mặt tại Hà Nội vào đầu tháng 4 tới.

Ở nội dung đôi nam, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những pha bóng đầy sức mạnh từ cặp Federico Staksrud - Hayden Patriquin hay sự lỳ lợm của "lão tướng" Tyson McGuffin.

Đặc biệt, nội dung đơn nam sẽ chứng kiến sự góp mặt của đương kim vô địch PPA Texas Cup - Federico Staksrud, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Một trong những điều khiến khán giả Việt Nam háo hức nhất chính là sự góp mặt của các tài năng gốc Việt trong nhóm hạt giống hàng đầu. Cặp chị em Jonathan Trương - Alix Trương sẽ thử lửa ở nội dung đôi nam nữ, trong khi tay vợt Luc Pham (đánh cặp cùng Connor Garnett) được kỳ vọng sẽ tạo nên địa chấn ở nội dung đôi nam.

Sự hiện diện của những cái tên này không chỉ thắt chặt sợi dây liên kết cộng đồng mà còn là minh chứng cho sự thăng tiến của người Việt trong làng pickleball thế giới.

Dù có chút đáng tiếc khi ngôi sao Anna Waters không tham dự nội dung đơn nữ, nhưng điều này lại mở ra cơ hội lên ngôi cho các hạt giống khác như Kate Fahey hay Kaitlyn Christian, khiến cuộc đua giành ngôi vô địch trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

PPA Asia 1000 Hanoi Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một giải đấu chuyên nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu sự bùng nổ của bộ môn này tại Việt Nam. Việc đưa một giải đấu thuộc hệ thống 1000 điểm của PPA về Hà Nội cho thấy sự tin tưởng của quốc tế vào năng lực tổ chức và tiềm năng phát triển của phong trào trong nước.