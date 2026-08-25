Tuyển Việt Nam tập luyện thoải mái, sẵn sàng viết nên lịch sử ở Mỹ Đình

Đúng 17h30 ngày 25/8, các thành viên tuyển Việt Nam có mặt tại sân Mỹ Đình. Như thường lệ, HLV Kim Sang Sik cùng các trợ lý nhanh chóng kiểm tra mặt sân, đồng thời chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho buổi tập.

Không khí trên sân diễn ra khá thoải mái. Các cầu thủ vui vẻ trò chuyện, thực hiện những bài khởi động nhẹ trước khi bước vào các nội dung chuyên môn.

Tâm lý tự tin phần nào được thể hiện qua sự tập trung nhưng không kém phần thư giãn của toàn đội.

Thủ thành Lê Giang Patrik thu hút sự chú ý với phong độ tốt trong thời gian qua.

Người gác đền của tuyển Việt Nam xuất hiện với tâm trạng phấn khởi, tích cực thực hiện các bài tập cùng nhóm thủ môn.

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 2-0 ngay trên sân khách nhờ các pha lập công của Hai Long và Quang Hải. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về.

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh tuyển Việt Nam không được phép chủ quan. Dù đang dẫn trước hai bàn, toàn đội vẫn phải duy trì sự tập trung cao nhất trong trận đấu quyết định.

Trên sân, Xuân Son, Quang Hải cùng các đồng đội duy trì sự tập trung và tích cực tập luyện. Tiền vệ sinh năm 1997 là một trong những nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam, đặc biệt sau khi anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala.

Kể từ khi ASEAN Cup, trước đây là AFF Cup áp dụng thể thức thi đấu hai lượt ở chung kết, chưa từng có đội bóng nào đánh mất lợi thế dẫn trước từ hai bàn sau lượt đi. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn yêu cầu các học trò thi đấu với tinh thần cao nhất để hoàn thành mục tiêu.

Đáng chú ý, cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 cũng đang diễn ra hấp dẫn khi Đình Bắc và Xuân Son cùng cạnh tranh ở nhóm đầu. Dù vậy, Đình Bắc khẳng định mục tiêu cá nhân không phải ưu tiên hàng đầu.

“Tôi không đặt nặng chuyện ghi bàn ở trận lượt về sắp tới. Điều quan trọng nhất là cùng các đồng đội chơi tốt và giành kết quả thuận lợi”, Đình Bắc chia sẻ.

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan trên sân Mỹ Đình lúc 20h ngày 26/8 trong khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với lợi thế 2-0, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi vô địch.