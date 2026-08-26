Nhận định tuyển Việt Nam - Thái Lan (20h hôm nay): Vô địch ở Mỹ Đình?

*Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (26/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tối nay với ưu thế dẫn trước Thái Lan đến hai bàn, sau khi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ngày 22/8.

Đội tuyển Việt Nam đã tiến sát đến ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Dù đối thủ có nói như thế nào đi chăng nữa, dù các thành viên của đội tuyển Thái Lan có cố gắng “lên giây cót” tinh thần như thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể phủ nhận lợi thế của chúng ta.

Đội tuyển Việt Nam vào lúc này về lý thuyết mạnh hơn so với Thái Lan, chúng ta lại có ưu thế được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà. Tất cả những yếu tố ấy, cộng với việc đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước 2-0, tạo ra cơ hội cực lớn để chúng ta đăng quang tại giải năm nay.

Vấn đề còn lại của đội tuyển Việt Nam chỉ là thi đấu ra sao, điều chỉnh tâm lý như thế nào để bảo toàn cách biệt nói trên?

Cách tốt nhất dành cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này đó là thi đấu từ tốn, chậm rãi, phát huy tối đa năng lực kiểm soát bóng của dàn cầu thủ giàu kỹ thuật mà chúng ta đang sở hữu.

Lối chơi này vừa giúp cho đội tuyển Việt Nam đỡ tốn sức trong giai đoạn đầu của trận đấu, vừa làm giảm hưng phấn của đối phương. Không khó để đoán Thái Lan bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu, vì họ không còn con đường nào khác ngoài việc phải chơi nhanh, với mong muốn nhanh chóng ghi bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là giữ vững mành lưới trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Nếu chúng ta thực hiện được điều này, sự hưng phấn của đối thủ sẽ giảm sút, thể lực của họ cũng sẽ suy giảm.

Thậm chí, việc Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công còn là đòn bẩy thuận lợi để đội tuyển Việt Nam tung ra những pha phản công lợi hại của mình.

Nếu nói rằng trận chung kết lượt về là màn đấu lực và đấu trí giữa đôi bên, thì bên nào bền bỉ hơn, bên nào mưu mẹo hơn, bên đó sẽ chiến thắng. Chứ chúng ta không nhất thiết phải “gồng” lên chơi nhanh với đối thủ.

Đừng quên thế trận hiện nay đòi hỏi Thái Lan mới là đội nôn nóng tìm bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số, chứ đội tuyển Việt Nam vào lúc này không việc gì phải nôn nóng.

Tin rằng với một đội hình được tổ chức tốt, chơi kỷ luật, cộng với tài năng của thủ môn Lê Giang Patrik đứng trong khung thành, đội tuyển Việt Nam sẽ bảo toàn được mành lưới trong những phút đầu trận. Sau đó, chúng ta sẽ nhìn ra những sơ hở của Thái Lan, rồi khoét vào sơ hở đấy.

Đội hình dự kiến:

Đội tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Văn Vĩ, Thành Long, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son.

Đội tuyển Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Pokklaw Anan, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gutavsson.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 trong trận lượt về.