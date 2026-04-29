VTV sở hữu bản quyền trình chiếu World Cup 2026 tại các tụ điểm công cộng

Tại buổi tọa đàm có chủ đề “Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch” được Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức sáng 29/4, tại TPHCM, trung tâm này khẳng định: “VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu và triển khai quyền phát sóng World Cup, theo thỏa thuận bản quyền”.

VTV cho biết bản quyền phát sóng World Cup 2026 ở các tụ điểm công cộng, thuộc về đơn vị này (Ảnh: VTV).

“Đồng thời VTV là đầu mối cấp phép trình chiếu công cộng giải đấu này, theo quy định. Các đơn vị kinh doanh có nhu cầu tổ chức trình chiếu thương mại, cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền, để trở thành “Điểm chiếu chính thức”, qua đó đảo bảm quyền lợi pháp lý, chất lượng trải nghiệm và uy tín thương hiệu”, Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thông tin thêm.

Như vậy, ngoài việc phải xin phép các cơ quan chức năng trong việc tổ chức các hoạt động, các sự kiện công cộng, những địa điểm có nhu cầu trình chiếu World Cup, phải làm việc với phía VTV và phải có sự đồng ý của nhà đài này, để phát sóng các trận đấu các trận cầu tại World Cup 2026, qua màn ảnh công cộng (các Fanzone, rạp chiếu phim, sân khấu…).

VTV cho biết họ sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc của World Cup 2026. Ngoài ra, dịp World Cup, trên màn ảnh VTV còn có thêm các nội dung tổng hợp về giải, các chương trình đồng hành, được phát sóng theo nhiều khung giờ khác nhau trong ngày.

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 – 19/7 (theo giờ Bắc Mỹ), tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có số lượng đội tham dự VCK cao ở mức kỷ lục: 48 đội.