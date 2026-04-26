Kylian Mbappe nhận tin dữ, có nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026

Rạng sáng 26/4, Real Madrid đã hòa thất vọng với tỷ số 1-1 trước Real Betis. Kết quả này khiến cho Los Blancos gần như giương cờ trắng trước Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga khi kém đối thủ 11 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 5 vòng.

Không những vậy, “Kền kền trắng” còn đón nhận tin không vui khi Mbappe dính chấn thương và chủ động xin ra sân trong những phút cuối trận đấu. Điều đó khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng ra sân của anh trong giai đoạn cuối mùa.

Nhà báo Sergio Quirante của tờ DAZN đã tiết lộ về quá trình kiểm tra chấn thương của Mbappe. Ông chia sẻ: “Mbappe đã được siêu âm sáng nay để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương gân kheo chân trái. Kết quả tạm ổn nhưng cậu ấy sẽ được chụp cộng hưởng từ để kiểm tra thêm vào đầu tuần sau”.

Theo báo giới Tây Ban Nha, khả năng Mbappe góp mặt trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải vẫn còn bỏ ngỏ. Tới ngày 10/5, Real Madrid sẽ có trận đấu quan trọng với Barcelona. Nếu Mbappe vắng mặt thì đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Los Blancos.

HLV Arbeloa bình luận: “Cậu ấy cảm thấy khó chịu và chúng tôi cần theo dõi thêm vài ngày tới”. Ông nhấn mạnh việc rút Mbappe ra sân chỉ mang tính phòng ngừa.

Tờ Goal khẳng định đội tuyển Pháp cũng đang nín thở với tình trạng của Mbappe. Ở mùa giải này, tiền đạo sinh năm 1998 đã ghi 41 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Real Madrid. Anh là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Deschamps ở đội tuyển Pháp.

Theo lịch, đội bóng xứ lục lăng sẽ thi đấu trận mở màn ở World Cup 2026 gặp Senegal vào ngày 16/6. Từ giờ tới thời điểm đó, Mbappe sẽ phải chạy đua với thời gian để trở lại.