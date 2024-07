Vòng bán kết giải Muay tuyển chọn võ sĩ cho sân chơi hấp dẫn nhất thế giới

Trước đó, hồi tháng 5 vừa rồi, các võ sĩ trẻ thuộc nhóm đầu của môn Muay trong và ngoài nước đã thi đấu, giành lấy những tấm vé bước vào vòng bán kết Road to One (đường đến One Championship).

Trương Cao Minh Phát (trái) sẽ thi đấu tại vòng bán kết vào ngày 21/7 (Ảnh: K.N).

Vòng bán kết của giải sẽ diễn ra tối 21/7 tới đây, tại TPHCM, với 4 trận đấu hứa hẹn kịch tính, nơi 8 võ sĩ sẽ thi đấu để giành quyền vào vòng chung kết.

Đặc biệt, góp mặt tại sự kiện có võ sĩ vừa chiến thắng tại giải vô địch Muay thế giới 2024, hạng 45kg nữ, Huỳnh Hà Hữu Hiếu. Nữ võ sĩ này sẽ đối đầu với Hoàng Khánh Mai.

Ngoài ra, Lê Hoàng Đức sẽ đối đầu cùng Dương Đức Bảo (võ sĩ trẻ từng giành huy chương vàng Muay quốc gia, huy chương bạc SEA Games 32, huy chương đồng Muay thế giới) ở trận đấu thuộc hạng 48kg nam. Trận so tài này giữa hai thế hệ võ sĩ là điểm thu hút tại sự kiện.

Trong khi đó, Trương Cao Minh Phát sẽ có trận bán kết Road to One gặp Phan Trọng Quý, ở hạng flyweight (57kg nam). Cũng ở hạng cân này, võ sĩ có biệt danh The Red Lion (người Morocco) đối đầu với Nguyễn Hào Hiệp.

Còn ở hạng strawweight (53kg nam), Huỳnh Hoàng Phi gặp Vũ Đại Luật, còn Nguyễn Thành Thoan đối đầu với Huỳnh Văn Tuấn.